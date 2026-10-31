Ambri-Verteidiger Dario Wüthrich ist auf der Bank, als er nichtsahnend von einem Befreiungsschlag im Gesicht getroffen wird.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Ambri spielt beim Spitzenkampf in Zürich in Überzahl, als der finnische Top-Verteidiger Mikko Lehtonen den Puck aus der Abwehrzone drischt. Die Hartgummi-Scheibe landet auf der weit entfernten Bank der Gäste aus dem Tessin – mitten im Gesicht von Dario Wüthrich. Eine blutige Wunde klafft auf der Wange des 27-jährigen Verteidigers. Das Spiel ist für den gebürtigen Oberemmentaler zu Ende. Er ist bereits auf dem Weg in die Kabine, als Ambri kurz darauf zum 1:1 ausgleicht.

Am Schluss sind es die ZSC Lions, die das attraktive Duell mit 4:3 nach Penaltyschiessen gewinnen und so ihren Vorsprung auf Ambri, den ersten Verfolger, nach dem 16. Sieg im 17. Spiel auf 14 Punkte ausbauen.

6:06 ZSC Lions – Ambri 4:3 n.P. Malgin trifft per Schlittschuh zum vermeintlichen K.o.

Doch wie geht es Wüthrich? «Er konnte nicht mehr weiterspielen. Und ist jetzt im Spital», klärt Trainer Jussi Tapola nach dem Spiel auf. «Die erste Nachricht war aber, dass nichts gebrochen ist. Hoffentlich haben wir Dario am Samstag wieder zurück.»

Dann empfängt Ambri Erzrivale Lugano. Vor dem letzten Derby hatte Ambri ebenfalls einen guten Auftritt gegen die ZSC Lions gezeigt, aber verloren – und dann das Derby für sich entschieden. «Wir wissen, dass viele Emotionen im Spiel sein werden. Es wird mental anspruchsvoll. Speziell nach dieser Partie. Wir haben Back-to-back-Partien, während Lugano pausierte.»

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