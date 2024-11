Christian Wohlwend hat es schon wieder getan. Auch an seinem zweiten Abend als MySports-Experte hat er geglänzt. Nicht zuletzt mit Selbstironie. Sieh dir das neue Best-of-Video an.

Auf einen Blick Christian Wohlwend begeistert erneut als MySports-Experte mit unterhaltsamen Kommentaren

Der Bündner zeigt sich selbstironisch über Ajoies Erfolg nach seiner Entlassung

Seit er weg ist, holte Ajoie in 11 Spielen 16 Punkte

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Vor einer Woche debütierte der ehemalige Ajoie- und HCD-Trainer und jetzige Olten-Headcoach Christian Wohlwend als neuer Experte bei MySports. Es war erfrischend und höchst unterhaltsam. Bei seinem zweiten Experten-Auftritt am Freitagabend knüpft der 47-jährige Bündner nahtlos an seine Glanzleistung in der Vorwoche an – es ist wieder grosses Kino.

Etwa, als er darauf hinweist, dass er nicht die gleiche DNA wie die Schiris habe. Oder einen speziellen Vergleich über den Sturm des EV Zug anstellt. Emotional und selbstironisch wird es, als er den neuerlichen Sieg von seinem Ex-Klub Ajoie beurteilen muss, bei dem er am 21. Oktober gehen musste. Die Jurassier drehten am Freitag einen 0:3-Rückstand gegen Lugano und siegten noch mit 5:4 nach Verlängerung.

Echte Freude über das Ajoie-Hoch

«Ich habe Hühnerhaut und freue mich extrem für Ajoie», sagt Wohlwend zunächst. Um fährt augenzwinkernd fort: «Ich weiss nicht, wer der Trainer war, den sie entlassen haben, es war eine Superentscheidung. Seit sie das getan haben, holen sie einen Punkt nach dem anderen. Es ist fantastisch, ich mag es ihnen mit Leib und Seele gönnen.»

Unter Wohlwend hatte Ajoie in 13 Spielen nur 4 Punkte geholt. Als nach seiner Freistellung zwischenzeitlich Sportchef Julien Vauclair an die Bande stand, waren es in 5 Spielen 8 Punkte. Und nun unter dem neuen Übungsleiter Greg Ireland in 6 Spielen 8 Punkte. Wohlwend schliesst zum Schluss der Sendung mit Blick auf die Tabelle, auf der Schlusslicht Ajoie «nur» noch neun Punkte Rückstand auf das vorletzte Lugano hat, mit den Worten: «Wenn es der Hockeygott will, schaffen sie es vielleicht mal, nur zweitletzter zu werden. Es wäre mega cool.»

Sieh dir die Höhepunkte des zweiten Experten-Auftritts von Christian Wohlwend im Best-of-Video an.