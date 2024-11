1/5 Das Feuer ist bei Christian Wohlwend in Olten zurück. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Genau vor einem Monat wurde Christian Wohlwend beim HC Ajoie entlassen. Manch ein Trainer würde nach einer solch intensiven Zeit erst mal alles sacken lassen, durchschnaufen, sich erholen. Nicht aber der 47-jährige Bündner. 16 Tage nachdem das Energiebündel sein Trainerbüro in Pruntrut geräumt hatte, bezog er am 6. November beim EHC Olten bereits ein neues. Er hat beim miserabel in die Saison gestarteten Swiss-League-Klub einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

«Im Gegensatz zu meiner letzten Entlassung im Januar 2023 in Davos fühlte ich mich dieses Mal überhaupt nicht ausgebrannt – es war ja auch erst Oktober. Ich war auch nicht am Boden zerstört, denn die Freistellung bei Ajoie war aufgrund der Resultate absehbar. Deshalb hatte ich sofort Lust, als die Anfrage aus Olten kam», begründet Wohlwend seinen Aktionismus.

Wohlwend sieht bei Olten Potenzial

Entsprechend trat er voller Enthusiasmus seinen neuen Job an: «Ich habe wieder mehr Feuer als vorher, denn ich bin in Olten in einer Situation, wo ich Potenzial sehe, das nicht ausgeschöpft ist. Das war bei Ajoie anders, da wusste ich, dass wir ohnehin Letzter werden und höchstens, wenn alles wirklich perfekt läuft, vielleicht Zweitletzter. Mit der Zeit ist das frustrierend, es war ein Treten an Ort und Stelle.»

Wohlwend hat sich nun daran gemacht, den Solothurner Traditionsklub zu stabilisieren. Zum Start gab es noch zwei Niederlagen gegen die Topteams Basel und La Chaux-de-Fonds, anschliessend wurden wichtige Siege gegen die GCK Lions und Bellinzona eingefahren und die Mannschaft ist in der Tabelle auf Platz 7 vorgerückt.

«Ich sehe die Möglichkeit, dass wir Winterthur und Visp noch überholen können, wenn es gut läuft. Aber wir müssen auch immer nach hinten schauen, wo uns die GCK Lions und Chur im Nacken sitzen», sagt Wohlwend zur Ausgangslage und ergänzt: «Wenn wir unseren Job machen, dann freue ich mich, endlich mal wieder Playoff-Hockey spielen zu können und dort ist dann alles möglich.» Allerdings kein Aufstieg. Das entsprechende Gesuch hat Olten zurückgezogen. Dies war der Deal mit Ajoie, um die Freigabe für Wohlwend zu erhalten.

Auf MySports eine andere Seite zeigen

Der EHC Olten ist jedoch nicht die einzige Bühne, auf der Wohlwend wieder ins Rampenlicht gerückt ist. Am Freitag tritt er auch seinen Nebenjob als Experte auf MySports an und wird vor, während und nach dem Blick-Live-Spiel Bern – Davos (ab 19.25 Uhr auf Blick) seine Standpunkte darlegen. «Ich freue mich darauf, dass mich die Hockey-interessierten Leute als Mensch mal von einer etwas anderen Seite kennenlernen. Denn in den Medien wird man oft schubladisiert», sagt Wohlwend zu seinen Beweggründen für die Zusage.

Und wie will er im MySports-Studio auftreten? Als «Vollgas-Wolwo», wie man ihn kennt, der die Sachen auf den Punkt bringt? «Ich werde niemanden in die Pfanne hauen, aber meine Meinung sicher sagen, sonst wäre es ja langweilig und auch nicht authentisch», findet er. Der Engadiner dürfte mit seinem interessanten Wesen zweifellos eine Bereicherung für die Hockeyabende werden – man kann gespannt sein.