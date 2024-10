In Ajoie wird kein Trainer vorankommen

In den Abgründen der Liga fehlt die Leistungskultur

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Nicht wenige Experten guckten vor der Saison verdutzt, als sie die Ausländer-Politik des notorischen Tabellenletzten Ajoie genauer unter die Lupe nahmen: Ein offensiver Durchschnittsverteidiger und fünf Stürmer für die Schiessbude der Liga. Kein Torhüter. Keine Defensivspezialisten. Sportchef Julien Vauclair hatte offenbar die seltsame Idee, dass seine Prügelknaben regelmässig mehr Tore schiessen würden als die Gegner. Die Erkenntnis ist, dass auch finnische Topskorer wie Palve, Nättinen und Turkulainen in einer inferioren Umgebung nichts ausrichten können. Wen sollen sie mitreissen? Und wohin?

Vauclairs verfehlte Strategie ist mitverantwortlich dafür, dass der 47-jährige Engadiner Christian Wohlwend nun seinen Trainerjob im Jura verloren hat. Was man ihm vorwerfen kann? Wahrscheinlich eben nicht viel. Technische Details vielleicht. Hätte ein anderer Trainer mehr aus diesem seltsamen Konstrukt einer Mannschaft rausgeholt? Hypothetisch. Vielleicht stellt sich jetzt temporär ein Trainerwechseleffekt ein und die Mannschaft holt ein paar Punkte, aber kein Trainer der Welt wird diese Desperados vom letzten Tabellenplatz wegbringen. Es ist gut, dass nun Vauclair wieder selbst hinter die Bande steht: So bekommt er einen Eindruck davon, wie seine eigene Medizin schmeckt.

In einem Randgebiet der Schweiz ist ein solches Unternehmen in dieser Form ein Himmelfahrtskommando. Kostet viel zu viel und bringt unter dem Strich nur Verdruss. Das Schweizer Eishockey produziert nicht genug Qualität, um damit 14 Teams auszurüsten, die Zuschauer in Pruntrut müssten sich eigentlich längst nach dem Abstieg sehnen, damit sie wieder mal etwas zu lachen haben. Aber ein Abstieg aus der National League ist fast schwieriger zu bewerkstelligen als ein Aufstieg, dafür sorgt eine Kaskade von Schutzmassnahmen, die sich die National League selbst verpasst hat.

In einem optimalen Konstrukt hätte Ajoie seit dem Gratis-Aufstieg 2021 stets erst die Playouts und dann die Liga-Qualifikation überstehen müssen, um nicht abzusteigen, das wäre im Sinn einer funktionierenden Leistungskultur. Stattdessen wurden Playouts und Liga-Quali meist abgesagt, weil es kein Team mit einer Aufstiegslizenz in den Final der Swiss League geschafft hat, und eine Aufstiegslizenz erhält nur, wer die teilweise skurrilen Anforderungen der National League erfüllt.

Ajoie bleibt nicht mal ein Hoffnungsschimmer, weil niemals alles möglich ist und auch nie war. In diesem Hamsterrad kann jeder Trainer sein Bestes geben – vorankommen wird nie einer. Wie wäre es mit einem freiwilligen Abstieg?