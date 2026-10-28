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Restausschluss für neuen Ajoie-Ausländer Logan Brown für Check gegen den Kopf
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Bei zweitem NL-Spiel:Brown muss nach Check gegen den Kopf unter die Dusche

Check gegen den Kopf
Ajoies Brown kassiert Sperre und Busse

Der Check von Logan Brown wird im Nachgang von Liga bestraft.
Publiziert: vor 1 Minute
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Logan Brown wird im Nachgang von der Liga gebüsst und gesperrt.
Foto: keystone-sda.ch

Im Spiel zwischen Kloten und Ajoie kommt es im Mitteldrittel zu einer unschönen Szene: Der Jurassier Logan Brown (28) checkt den Klotener Arttu Ruotsalainen (28) im eigenen Slot gegen den Kopf. Im Spiel wird er dafür bereits sanktioniert und mit einer 5-Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche geschickt.

Im Nachgang kommen eine Spielsperre und eine Busse von 2500 Franken durch die Liga hinzu. Die Liga begründet ihren Entscheid mit einem «Check gegen den Kopf- und Nackenbereich».

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TD
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1
ZSC Lions
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32
42
2
HC Ambri-Piotta
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16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
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16
16
27
4
Genève-Servette HC
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17
-8
26
5
SCL Tigers
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17
9
26
6
SC Bern
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15
3
25
7
Lausanne HC
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18
-7
24
8
EV Zug
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11
14
22
9
HC Ajoie
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-5
22
10
HC Davos
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-10
21
11
EHC Biel
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-4
20
12
HC Lugano
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16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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