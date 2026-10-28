Ajoies Brown kassiert Sperre und Busse

Im Spiel zwischen Kloten und Ajoie kommt es im Mitteldrittel zu einer unschönen Szene: Der Jurassier Logan Brown (28) checkt den Klotener Arttu Ruotsalainen (28) im eigenen Slot gegen den Kopf. Im Spiel wird er dafür bereits sanktioniert und mit einer 5-Minuten plus Spieldauerdisziplinarstrafe unter die Dusche geschickt.

Im Nachgang kommen eine Spielsperre und eine Busse von 2500 Franken durch die Liga hinzu. Die Liga begründet ihren Entscheid mit einem «Check gegen den Kopf- und Nackenbereich».

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