Schweizer Meister bedient sich bei der Ligakonkurrenz

Der amtierende Schweizer Meister Fribourg-Gottéron bastelt bereits am Kader für die kommende Saison: Wie der Verein am Donnerstag verkündet, stösst Cédric Fiedler (25) zu den Freiburgern. Der Verteidiger steht aktuell bei Lausanne unter Vertrag.
Die Waadtländer, bei denen Fiedler seine dritte Saison bestreitet, sind die erste Karrierestation des ehemaligen EVZ-Juniors in der obersten Schweizer Liga. Davor verbrachte er auch einige Jahre in der US-College-Liga, vor allem an der Western Michigan University. In Fribourg unterschreibt er nun einen Vertrag bis 2030.
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