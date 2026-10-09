Captain Schmutz verlängert bei den Tigers bis 2030

Die SCL Tigers setzen ein starkes Zeichen für die Zukunft: Captain Flavio Schmutz verlängert seinen Vertrag in Langnau vorzeitig bis 2030. Der Stürmer bleibt damit eine zentrale Figur im Emmental.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Die SCL Tigers können langfristig mit ihrem Captain planen. Flavio Schmutz (32) hat seinen auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum Ende der Saison 2029/30 verlängert. Damit bleibt der Stürmer, der seit 2020 für die Emmentaler spielt, der Mannschaft weitere Jahre erhalten.

In bislang 286 Partien der National League der Tigers sammelte er 48 Tore und 75 Assists. Seit der Saison 2021/22 gehört er dem Führungsteam an. Nachdem er zuvor als Assistant Captain Verantwortung übernommen hatte, darf er in dieser Saison erstmals die Mannschaft als Captain führen.

Sportchef Pascal Müller freut sich: «Flavio steht für vieles, was wir mit den Tigers verbinden: Konstanz, Einsatz, Identifikation und Leadership. Als Captain übernimmt er Verantwortung und ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und unserer Kultur.»

Auch Schmutz blickt voller Vorfreude in die Zukunft: «Die Tigers sind für mich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Teil meiner Karriere und meines Lebens geworden. Das Vertrauen des Klubs bedeutet mir viel. Als Captain möchte ich weiterhin Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit der Mannschaft den eingeschlagenen Weg fortsetzen.»

Noch näher dran an den SCL Tigers Füge jetzt die SCL Tigers deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen