Caggiula über 11:0-Wahnsinn
«Sowas habe ich als Achtjähriger letztmals erlebt»

Lausannes Amerika-Import Drake Caggiula spricht im MySports-Interview über das 11:0 gegen Genf-Servette.
Publiziert: 00:26 Uhr
Die Eishockey-Highlights der 4. Runde der National League
