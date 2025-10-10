DE
Bürgler nach Ambri-Sieg
«Irgendwie haben wir es geschafft, dieses Spiel zu gewinnen»

Ambri-Captain Dario Bürgler spricht nach dem Spiel über den Sieg und seine Stimmung in der Mannschaft.
Publiziert: vor 37 Minuten
