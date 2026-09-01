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Brodecki-Ersatz gefunden
Ajoie-Legende setzt Karriere bei Visp fort

Der EHC Visp verpflichtet den kanadischen Stürmer Jonathan Hazen. Der 36-Jährige spielte eine lange Zeit bei Ajoie.
Publiziert: 14:33 Uhr
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Aktualisiert: 14:38 Uhr
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Jonathan Hazen wird bis Ende Dezember für Visp auflaufen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Der EHV Visp verpflichtet Jonathan Hazen.
  • Der Vertrag des kanadischen Stürmers läuft vorerst bis Ende Dezember.
  • Die Ajoie-Legende sammelte im Jura 680 Punkte in 544 Einsätzen.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Jonathan Hazen (36) läuft ab sofort für den EHC Visp auf. Die Walliser haben den kanadischen Stürmer vorerst bis Ende Dezember 2026 verpflichtet. Der 36-Jährige gilt als Ajoie-Legende und spielte seit 2015 bei den Jurassiern. In seiner Zeit bei Ajoie kam er auf 544 Einsätze, in denen er sagenhafte 680 Skorerpunkte sammelte.

Sportchef Daniele Marghitola (38) äussert sich in einer Medienmitteilung sehr erfreut: «Ich denke, dass wir mit der Verpflichtung von Jonathan Hazen einen hervorragenden Spieler gefunden haben, der uns dabei helfen kann, unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen.»

Adam Brodecki fällt lange aus

Grund für die Verpflichtung von Hazen: Die Walliser müssen in den kommenden Monaten auf Leistungsträger Adam Brodecki (31) verzichten. Der schwedische Stürmer hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird sich Mitte September operieren lassen. «Die Verletzung von Adam Brodecki hat uns dazu gezwungen, eine Lösung für den Ersatz eines unserer ausländischen Spieler zu finden», so der Sportchef weiter.

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