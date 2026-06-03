Der EHC Biel hat einen neuen Stürmer: Wie der Klub am Mittwoch meldet, sichert er sich die Dienste des Kanadiers Andrew Agozzino. Der 35-Jährige unterschreibt beim Zehnten der abgelaufenen Saison einen Einjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027.
Damit wird Agozzino erstmals in einer europäischen Liga auflaufen. Zuvor ist er nur bei nordamerikanischen Klubs engagiert gewesen – unter anderem auch in der NHL, wo er seit 2014 auf über 50 Einsätze kommt, am meisten davon für Colorado Avalanche. Den Grossteil seiner Karriere verbrachte Agozzino aber in der AHL, zuletzt bei den Tucson Roadrunners. Dort brachte er es in der letzten Saison in 56 Spielen auf 39 Skorerpunkte.
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