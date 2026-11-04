DE
FR
Abonnieren
VA Lemieux checkt Lakers-Captain Dünner
0:47
Dafür muss er vom Eis:Lemieux checkt Lakers-Dünner in den Rücken

Check von hinten
HCD-Lemieux kassiert mehrere Spielsperren

Sein Check von hinten hat für Brendan Lemieux Konsequenzen. Er wird auch nach der Nati-Pause vorerst nur zuschauen, wie seine HCD-Teamkollegen spielen.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
Muss total drei Spiele zuschauen: Brendan Lemieux.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Am letzten Freitag musste HCD-Haudegen Brendan Lemieux (30) beim 4:3-Sieg nach Penaltys gegen die SCRJ Lakers vorzeitig unter die Dusche. 1:16 Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit checkte er Nico Dünner (32) von hinten in Richtung Bande.

Nachdem die Liga tags darauf ein ordentliches Verfahren eröffnet hat, gibt sie nun das Strafmass bekannt. Lemieux wird für drei Spiele gesperrt und muss eine Busse in der Höhe von 5130 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen. «Es ist unbestritten, dass ein Check von Hinten sowie Boarding vorliegt», heisst es im Entscheid. Solche Situationen seien gefährlich und wolle man im Eishockeysport nicht sehen. Und weiter: «Die Aktion war sehr gefährlich, es ist wohl nur einer glücklichen Fügung des Schicksals zuzuschreiben, dass Dünner bei diesem Foul nicht verletzt worden ist.»

Lemieux hat sich für die Aktion entschuldigt und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Eine Spielsperre hat er bereits verbüsst. Nach der Nati-Pause verpasst Lemieux auch noch die Partien gegen Ambri-Piotta (13. November) und Ajoie (14. November).

Noch näher dran am HCD
HCD.png

Füge jetzt den HC Davos deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
HCD.png
Nichts verpassen
Alle Storys zum HCD
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395981 HC+Davos
HC Davos
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395981 HC+Davos
        HC Davos
        21395888 National+League
        National League