Sein Check von hinten hat für Brendan Lemieux Konsequenzen. Er wird auch nach der Nati-Pause vorerst nur zuschauen, wie seine HCD-Teamkollegen spielen.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am letzten Freitag musste HCD-Haudegen Brendan Lemieux (30) beim 4:3-Sieg nach Penaltys gegen die SCRJ Lakers vorzeitig unter die Dusche. 1:16 Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit checkte er Nico Dünner (32) von hinten in Richtung Bande.

Nachdem die Liga tags darauf ein ordentliches Verfahren eröffnet hat, gibt sie nun das Strafmass bekannt. Lemieux wird für drei Spiele gesperrt und muss eine Busse in der Höhe von 5130 Franken (inklusive Verfahrenskosten) bezahlen. «Es ist unbestritten, dass ein Check von Hinten sowie Boarding vorliegt», heisst es im Entscheid. Solche Situationen seien gefährlich und wolle man im Eishockeysport nicht sehen. Und weiter: «Die Aktion war sehr gefährlich, es ist wohl nur einer glücklichen Fügung des Schicksals zuzuschreiben, dass Dünner bei diesem Foul nicht verletzt worden ist.»

Lemieux hat sich für die Aktion entschuldigt und sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Eine Spielsperre hat er bereits verbüsst. Nach der Nati-Pause verpasst Lemieux auch noch die Partien gegen Ambri-Piotta (13. November) und Ajoie (14. November).

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