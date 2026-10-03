DE
FR
Abonnieren

Schiri-Experte Wehrli schätzt ein
Trutmann schlägt HCD-Steiner Stock zwischen die Beine

Diese Szene im ersten Drittel der Partie EHC Biel gegen den HCD gibt zu reden: Biel-Trutmann schlägt HCD-Youngster Steiner Stock zwischen die Beine und kommt ungestraft davon. Mysports-Experte Reto Suri sieht da keine Absicht dahinter.
Publiziert: 03.10.2026 um 20:52 Uhr
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen