Die ZSC Lions verlieren Alessandro Segafredo nach Rapperswil. Als Ersatz verpflichten die Zürcher Joshua Fahrni von den Tigers.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Bei den ZSC Lions gibt es Bewegung in der Offensive. Wie die Zürcher am Montag mitteilen, wechselt Alessandro Segafredo per sofort zu den Lakers. Demnach hat der Italiener mit Schweizer Lizenz mit Hoffnung auf mehr Eiszeit in Rapperswil um die Auflösung seines ZSC-Vertrages gebeten. In den letzten beiden Saisons absolvierte der 21-Jährige 37 Partien für die Zürcher und steuerte fünf Torbeteiligungen bei.

Um diesen Abgang zu kompensieren, verpflichten die Lions Joshua Fahrni von den SCL Tigers. Der 23-Jährige kommt bislang auf 227 Partien in der National League, wobei ihm 32 Skorerpunkte gelangen. «Der Wechsel nach Zürich ist eine neue Chance für ihn. Wir erhalten einen Stürmer, der Center und Flügel spielen kann sowie Rechtsschütze ist, was uns flexibler macht in der Aufstellung», wird Sportchef Sven Leuenberger zitiert.

Noch näher dran am ZSC Füge jetzt den ZSC Lions deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen