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Berra & Weber wechseln Seiten
«Kloten ist der Sieger im Goalie-Tausch mit Fribourg»

Kloten und Fribourg wechseln auf die neue Saison ihre Goalies. Ludovic Waeber wechselt an die Saane während Meister-Goalie Reto Berra neu am Schluefweg das Tor hüten wird. Für die «SCHLIIFTS?»-Hosts Dino Kessler und Raphael Walser hat Kloten den Tausch klar gewonnen.
Publiziert: 11:59 Uhr
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Aktualisiert: 12:04 Uhr
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Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
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