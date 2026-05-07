«Kloten ist der Sieger im Goalie-Tausch mit Fribourg»
Kloten und Fribourg wechseln auf die neue Saison ihre Goalies. Ludovic Waeber wechselt an die Saane während Meister-Goalie Reto Berra neu am Schluefweg das Tor hüten wird. Für die «SCHLIIFTS?»-Hosts Dino Kessler und Raphael Walser hat Kloten den Tausch klar gewonnen.
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 57