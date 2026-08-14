Der EVZ-Verteidiger Mischa Geisser wechselt für die Saison 2026/27 leihweise zum HC Thurgau. Der 20-Jährige soll dort mehr Spielzeit erhalten, um sich weiterzuentwickeln. Die Zentralschweizer behalten die Möglichkeit, ihn jederzeit zurückzuholen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mischa Geisser wird für Saison 2026/27 an den HC Thurgau verliehen

EVZ kann Geisser jederzeit für National League Einsätze zurückholen

Geisser absolvierte letzten Winter bereits 16 Spiele für Thurgau

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Das EVZ-Eigengewächs Mischa Geisser läuft seit der U15 durch die Nachwuchsauswahlen der Zentralschweizer. In der National League kommt der 20-Jährige bereits auf 46 Einsätze.

Für die kommende Spielzeit wird Geisser in die Swiss League zum HC Thurgau verliehen. Der EVZ kann den jungen Verteidiger jedoch jederzeit zurückholen. General Manager Ted Suihkonen meint in einer Medienmitteilung des Klubs: «Mischa benötigt momentan viel Eiszeit, was wir ihm in unserer NL-Mannschaft Stand jetzt nicht garantieren können. Bei Thurgau hat er nun aber die Chance, sich auch in der Saison 2026/27 optimal weiterzuentwickeln.»

Bereits im letzten Winter lief Geisser in 16 Partien für den HC Thurgau auf und ist mit dem Umfeld vor Ort bestens vertraut.

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