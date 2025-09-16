DE
FR
Abonnieren

Behindert Bürgler Reideborn?
Umstrittenes Tor sorgt in Bern für Diskussionen

Beim Spiel zwischen Ambri und Bern kommt es kurz vor Ende des ersten Drittels zu einer umstrittenen Situation. Ambris Bürgler soll Goalie Reideborn behindert haben. Auch nach der Coach's Challenge wird der Treffer gegeben.
Publiziert: 16.09.2025 um 22:38 Uhr
Teilen
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
4
14
12
2
Lausanne HC
Lausanne HC
4
15
9
3
ZSC Lions
ZSC Lions
4
8
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
4
5
9
5
SCL Tigers
SCL Tigers
4
-1
8
6
EV Zug
EV Zug
4
2
8
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
4
2
7
8
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
4
-8
7
9
SC Bern
SC Bern
4
-1
5
10
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
4
-5
3
11
EHC Kloten
EHC Kloten
4
-3
3
12
EHC Biel
EHC Biel
4
-7
2
13
HC Lugano
HC Lugano
4
-7
2
14
HC Ajoie
HC Ajoie
4
-14
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights der 4. Runde der National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen