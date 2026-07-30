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Award-Show in Interlaken
Wer räumt bei der Swiss Ice Hockey Night ab?

Feine Abendgarderobe statt verschwitzte Eishockeyausrüstung: Im Congress Kursaal in Interlaken werden an der Swiss Ice Hockey Night 2026 die besten Spielerinnen und Spieler der vergangenen Saison ausgezeichnet. Blick tickert live.
Publiziert: vor 23 Minuten
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Stephan RothStv. Eishockey-Chef
vor 5 Minuten

Frauen-Nati kommt auf die Bühne

Ein Grossteil des Frauen-Nationalteams, das sich in Mailand Olympia-Bronze holte, kommt auf die Bühne. Auch dabei ihr Ex-Coach Colin Muller. 

vor 14 Minuten

Die Veranstaltung läuft

Mit einer Kuhglocke wird die Swiss Ice Hockey Night in Interlaken eingeläutet. Durch den Abend führen Reto Müller (SRF) und Daniela Milanese (MySports).

vor 20 Minuten

Bald geht es los

Nach dem Apéro wurden die Gäste nun in den Saal gelenkt, wo es in den nächsten Minuten mit den ersten Ehrungen losgehen sollte.

16:03 Uhr

Begrüssung

Herzlich willkommen beim Liveticker aus dem Congress Kursaal in Interlaken BE, wo heute die Preise für die letzte Eishockey-Saison vergeben werden. 

Ende des Livetickers
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