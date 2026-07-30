Wer räumt bei der Swiss Ice Hockey Night ab?

Stephan RothStv. Eishockey-Chef
vor 5 Minuten
Frauen-Nati kommt auf die Bühne
Ein Grossteil des Frauen-Nationalteams, das sich in Mailand Olympia-Bronze holte, kommt auf die Bühne. Auch dabei ihr Ex-Coach Colin Muller.
vor 14 Minuten
Die Veranstaltung läuft
Mit einer Kuhglocke wird die Swiss Ice Hockey Night in Interlaken eingeläutet. Durch den Abend führen Reto Müller (SRF) und Daniela Milanese (MySports).
vor 20 Minuten
Bald geht es los
Nach dem Apéro wurden die Gäste nun in den Saal gelenkt, wo es in den nächsten Minuten mit den ersten Ehrungen losgehen sollte.
16:03 Uhr
Begrüssung
Herzlich willkommen beim Liveticker aus dem Congress Kursaal in Interlaken BE, wo heute die Preise für die letzte Eishockey-Saison vergeben werden.
Ende des Livetickers
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