Wer räumt bei der Swiss Ice Hockey Night ab?

Herzlich willkommen beim Liveticker aus dem Congress Kursaal in Interlaken BE, wo heute die Preise für die letzte Eishockey-Saison vergeben werden.

Nach dem Apéro wurden die Gäste nun in den Saal gelenkt, wo es in den nächsten Minuten mit den ersten Ehrungen losgehen sollte.

Mit einer Kuhglocke wird die Swiss Ice Hockey Night in Interlaken eingeläutet. Durch den Abend führen Reto Müller (SRF) und Daniela Milanese (MySports).

Ein Grossteil des Frauen-Nationalteams, das sich in Mailand Olympia-Bronze holte, kommt auf die Bühne. Auch dabei ihr Ex-Coach Colin Muller.

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