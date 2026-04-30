Die Rapperswil-Jona Lakers haben ein neues Logo. Ausserdem verkündet der National-League-Klub, dass Waschbär «Leyki» als Maskottchen ausgedient hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Lakers präsentierten während grosser Hockey-Events ihr neues Logo.

Neues Maskottchen: Waschbär «Leyki» wird durch einen Hirsch ersetzt.

Zwei Logos geplant: Eines mit und eines ohne Schriftzug.

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Während die Nati gegen Schweden an der Euro Hockey Tour spielt und 15 Minuten vor dem entscheidenden Playoff-Finalspiel 7 zwischen dem HCD und Fribourg präsentieren die Rapperswil-Jona Lakers ihr neues Logo.

«Manchmal ist ein Schritt zurück genau das Richtige», schreibt der Klub dazu. Der Fokus liegt beim neuen Design klar auf dem Buchstaben E. Dieser «steht, so sagt es die Legende, für Eissport», erklären die Lakers dazu. «Die Farben sind aufgrund des damals aufflammenden nordamerikanischen Einflusses auf das Leben in Europa an die US-Flagge angelehnt, die Rose steht für Rapperswil.»

Es gibt zwei neue Logos. Eins mit dem Schriftzug SC Rapperswil-Jonas Lakers – und eines ohne. Jenes ohne Text «kommt auf den Trikots, im Stadion, im Bereich Merchandise und Fanartikel, Social Media, Grafiken, Videos und als Logo im TV zum Einsatz.» Das Logo mit dem Schriftzug «wird im Zusammenhang mit der Lakers Sport AG verwendet, beispielsweise in offiziellen Dokumenten, auf der Mitarbeitenden-Kleidung, auf der Website und in Kommunikationen», heisst es weiter.

Ausserdem erklären die Lakers, dass es ab kommender Saison ein neues Maskottchen geben wird. Waschbär «Leyki» wird durch einen Hirsch ersetzt. «Damit wird die Verbundenheit zu Rapperswil-Jona weiter verstärkt», meint der Klub. «Der Hirsch ist ein stolzes, kräftiges und würdevolles Tier. Zusammen mit seiner Verbundenheit zu unserer Heimat passt er deshalb perfekt zu uns», sagt Geschäftsführer Markus Bütler zum neuen Vereins-Tier. Das konkrete Aussehen des neuen Maskottchens wird in den nächsten Wochen definiert und ausgestaltet.

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