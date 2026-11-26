Ambri macht seinem Goalie Nassim Jaafri (wird am Donnerstag 21) ein schönes Geburi-Geschenk: Der Vertrag des Goalie-Talents wird bis 2029 verlängert.
Jaafri kam 2025 von Servette in die Leventina. Aktuell sammelt er in der Swiss League bei den Bellinzona Snakes Erfahrung. In den Zukunftsplänen von Ambri soll er aber eine zentrale Rolle spielen.
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