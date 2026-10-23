Ambri-Piotta leiht Simone Terraneo (22) an den EHC Visp aus. Der Verteidiger wird künftig für die Walliser in der NLB auflaufen.
Terraneo kennt das Oberwallis bereits: Schon in der Saison 2024/25 spielte er leihweise für Visp. Für Ambri hat Terraneo über 100 Mal gespielt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11