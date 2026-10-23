Ambri-Verteidiger Simone Terraneo wird an Visp verliehen. Dort spielte der 22-Jährige bereits vor zwei Jahren.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Ambri-Piotta leiht Simone Terraneo (22) an den EHC Visp aus. Der Verteidiger wird künftig für die Walliser in der NLB auflaufen.

Terraneo kennt das Oberwallis bereits: Schon in der Saison 2024/25 spielte er leihweise für Visp. Für Ambri hat Terraneo über 100 Mal gespielt.

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