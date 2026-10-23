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Er kennt den Klub bereits
Ambri-Piotta verleiht Verteidiger in die Swiss League

Ambri-Verteidiger Simone Terraneo wird an Visp verliehen. Dort spielte der 22-Jährige bereits vor zwei Jahren.
Publiziert: vor 4 Minuten
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Simone Terraneo wird künftig für Visp spielen.
Foto: Pius Koller
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Ambri-Piotta leiht Simone Terraneo (22) an den EHC Visp aus. Der Verteidiger wird künftig für die Walliser in der NLB auflaufen.

Terraneo kennt das Oberwallis bereits: Schon in der Saison 2024/25 spielte er leihweise für Visp. Für Ambri hat Terraneo über 100 Mal gespielt.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
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14
-19
11
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