In der laufenden Saison kommt Tim Muggli (22) in 15 Spielen auf acht Punkte (zwei Tore) und ist Teil des Höhenfluges von Ambri-Piotta. Jetzt hat der Stürmer seinen Vertrag bei Ambri bis 2029 verlängert, das geben die Tessiner am Dienstag bekannt.
Muggli bestreitet derzeit seine dritte Spielzeit bei Biancoblu, stammt aber ursprünglich aus dem Nachwuchs des EV Zugs. In den beiden letzten Saisons war Muggli jeweils in die Swiss League zu Chur respektive Visp ausgeliehen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15