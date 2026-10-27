Tim Muggli und Ambri-Piotta haben die gemeinsame Zukunft geklärt. Die Leventiner verlängern den Vertrag des Stürmers bis 2029.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

In der laufenden Saison kommt Tim Muggli (22) in 15 Spielen auf acht Punkte (zwei Tore) und ist Teil des Höhenfluges von Ambri-Piotta. Jetzt hat der Stürmer seinen Vertrag bei Ambri bis 2029 verlängert, das geben die Tessiner am Dienstag bekannt.

Muggli bestreitet derzeit seine dritte Spielzeit bei Biancoblu, stammt aber ursprünglich aus dem Nachwuchs des EV Zugs. In den beiden letzten Saisons war Muggli jeweils in die Swiss League zu Chur respektive Visp ausgeliehen.

Noch näher dran an Ambri-Piotta Füge jetzt den HC Ambri-Piotta deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen