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Seit drei Jahren im Tessin
Ambri verlängert mit Stürmer Muggli

Tim Muggli und Ambri-Piotta haben die gemeinsame Zukunft geklärt. Die Leventiner verlängern den Vertrag des Stürmers bis 2029.
Publiziert: vor 3 Minuten
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Tim Muggli verlängert seinen Vertrag bei Ambri bis 2029.
Foto: keystone-sda.ch
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

In der laufenden Saison kommt Tim Muggli (22) in 15 Spielen auf acht Punkte (zwei Tore) und ist Teil des Höhenfluges von Ambri-Piotta. Jetzt hat der Stürmer seinen Vertrag bei Ambri bis 2029 verlängert, das geben die Tessiner am Dienstag bekannt.

Muggli bestreitet derzeit seine dritte Spielzeit bei Biancoblu, stammt aber ursprünglich aus dem Nachwuchs des EV Zugs. In den beiden letzten Saisons war Muggli jeweils in die Swiss League zu Chur respektive Visp ausgeliehen.

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SP
TD
PT
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ZSC Lions
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15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
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15
3
27
3
SC Bern
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14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
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15
14
24
5
Genève-Servette HC
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16
-9
24
6
Lausanne HC
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17
-1
24
7
SCL Tigers
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16
3
23
8
HC Ajoie
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16
-2
22
9
HC Davos
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16
-8
21
10
EV Zug
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10
9
19
11
HC Lugano
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15
-4
19
12
EHC Biel
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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16
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17
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-22
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