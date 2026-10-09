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Für mehr Spielpraxis
Ambri parkiert zwei Stürmer bei neuen Klubs

Trainer Jussi Tapola setzt derzeit auf andere Kräfte – William Hedlund und Jordan Forget sollen deshalb andernorts zu mehr Spielpraxis kommen.
Publiziert: 18:19 Uhr
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William Hedlund schliesst sich per Leihe Genf-Servette an.
Foto: Pius Koller

Ambri-Piotta gibt zwei Stürmer leihweise ab. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wird William Hedlund (24) bei Genf-Servette parkiert, Jordan Forget (20) zieht es zu den GDT Bellinzona Snakes.

Hedlund, ein norwegisch-schwedischer Doppelbürger mit Schweizer Lizenz, kam in dieser Saison für die Leventiner in der National League noch nie zum Einsatz. Sieben Partien bestritt er stattdessen für Bellinzona in der Swiss League.

Forget, ein schweizerisch-kanadischer Doppelbürger, durfte für Ambri-Piotta am 3. Oktober gegen Fribourg-Gottéron auflaufen. Ansonsten bestritt er acht Partien für das U21-Team der Tessiner.

Der Tabellenfünfte der National League behält es sich gemäss Medienmitteilung vor, beide Spieler jederzeit zurückzurufen.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
1:0
9
17
26
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
10
3
18
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
4
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
10
5
16
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Davos
HC Davos
1:1
10
0
14
7
HC Ajoie
HC Ajoie
10
-4
14
8
Lausanne HC
Lausanne HC
10
-7
12
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
0:0
10
-8
12
10
HC Lugano
HC Lugano
0:1
9
2
11
11
EHC Biel
EHC Biel
0:0
9
-1
11
12
EV Zug
EV Zug
6
8
10
13
SC Bern
SC Bern
0:0
8
-2
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
1:1
10
-18
7
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