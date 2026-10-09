Ambri parkiert zwei Stürmer bei neuen Klubs

Trainer Jussi Tapola setzt derzeit auf andere Kräfte – William Hedlund und Jordan Forget sollen deshalb andernorts zu mehr Spielpraxis kommen.

Ambri-Piotta gibt zwei Stürmer leihweise ab. Um mehr Spielpraxis zu erhalten, wird William Hedlund (24) bei Genf-Servette parkiert, Jordan Forget (20) zieht es zu den GDT Bellinzona Snakes.

Hedlund, ein norwegisch-schwedischer Doppelbürger mit Schweizer Lizenz, kam in dieser Saison für die Leventiner in der National League noch nie zum Einsatz. Sieben Partien bestritt er stattdessen für Bellinzona in der Swiss League.

Forget, ein schweizerisch-kanadischer Doppelbürger, durfte für Ambri-Piotta am 3. Oktober gegen Fribourg-Gottéron auflaufen. Ansonsten bestritt er acht Partien für das U21-Team der Tessiner.

Der Tabellenfünfte der National League behält es sich gemäss Medienmitteilung vor, beide Spieler jederzeit zurückzurufen.

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