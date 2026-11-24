Logan Brown muss die nächsten zwei Partien des HC Ajoie aussetzen. Der Stürmer wird für einen Check gegen den Kopf gesperrt und gebüsst.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der HC Ajoie muss am Dienstagabend gegen die SCL Tigers und am Donnerstag gegen den EHC Biel auf Logan Brown (28) verzichten. Der Stürmer der Jurassier wird für zwei Spiele gesperrt und muss eine Busse von 3900 Franken zahlen.

Grund dafür ist ein Check gegen den Kopf von Fribourg-Stürmer Sandro Schmid (26) im Spiel vom letzten Samstag. Brown, der in seiner NHL-Karriere fast 100 Spiele für die Ottawa Senators und die St. Louis Blues gemacht hat, wurde für die Aktion mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.

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