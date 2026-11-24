Der HC Ajoie muss am Dienstagabend gegen die SCL Tigers und am Donnerstag gegen den EHC Biel auf Logan Brown (28) verzichten. Der Stürmer der Jurassier wird für zwei Spiele gesperrt und muss eine Busse von 3900 Franken zahlen.
Grund dafür ist ein Check gegen den Kopf von Fribourg-Stürmer Sandro Schmid (26) im Spiel vom letzten Samstag. Brown, der in seiner NHL-Karriere fast 100 Spiele für die Ottawa Senators und die St. Louis Blues gemacht hat, wurde für die Aktion mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt.
Füge jetzt den HC Ajoie deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!