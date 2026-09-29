Ajoie gewinnt 3:0 gegen Lausanne.

Was für ein Abend für Ajoie-Goalie Patenaude! Die zweite Wahl von Peltonen hält 44 Schüsse der Waadtländer und verzeichnet somit seinen ersten Shutout der Saison.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Ajoie-Trainer Peltonen sowie Lausanne-Trainer Ward setzen am Dienstagabend beide auf ihre jeweilige Nummer zwei im Tor. Bei den Jurassiern steht Patenaude zwischen den Pfosten, während bei den Waadtländern Huet den Kasten hütet. Dabei macht besonders Patenaude mit seinem ersten Shutout der Saison ein herausragendes Spiel.

Ajoie geht zu Hause gegen Lausanne zunächst in Überzahl in Führung. Und wieder sind es die Finnen, die bei den Jurassiern vorne für die Musik sorgen. Nättinen sorgt mit einem strammen Direktschuss für das 1:0 auf Zuspiel von Anttoni Honka. Das Spiel bleibt in der Folge hart umkämpft.

Lausanne ist dabei aber die bessere Mannschaft. Immer wieder schnüren die Waadtländer Ajoie im eigenen Drittel ein und bringen einen Schuss nach dem anderen aufs Tor. Dabei kann Patenaude mit mehreren Big Saves die Führung für die Jurassier wahren. So fällt der zweite Treffer der Partie auf der anderen Seite des Eises. Dieses Mal gibt Nättinen den Pass auf Anttoni Honka, der zum 2:0 verwertet.

Die Waadtländer bleiben spielbestimmend und bringen bis zum Schluss insgesamt 44 Schüsse auf den Ajoie-Kasten. Patenaude hält aber dicht. Statt einer Lausanne-Aufholjagd meldet sich auch mal eine Nicht-Finnen-Linie in der Offensivzone der Jurassier. Berthoud setzt mit seinem 3:0 auf Zuspiel von Carr und Smirnovs den Schlusspunkt der Partie.

Fans: 3790

Tore: 25. Nättinen (Anttoni Honka/PP) 1:0. 41. Anttoni Honka (Nättinen, Tanus/PP) 2:0. 54. Berthoud (Carr, Smirnovs) 3:0.

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