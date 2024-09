Am Dienstag startet die National League in die neue Saison. Blick wagt eine Prognose und sagt, wo der Baum brennen wird, wo ein Import-Star plötzlich fehlen könnte und wer die Liga kurz und klein schiessen soll.

Sportchef Paolo Duca pokert gern. Seine Rückholaktion von Dominik Kubalik kann die Meisterschaft verändern, der grosse Wurf sein. Doch der Tscheche hat bis Dezember eine NHL-Ausstiegsklausel. Ambri droht, dass der wichtigste Spieler vor der heissesten Phase abhaut und einen Kater hinterlässt. Eine solche Erfahrung machten die Leventiner schon vergangene Saison und kostete sie wohl den Playoff-Einzug, als Alex Formenton (Anklage wegen sexuellen Missbrauchs) in der heissen Phase plötzlich weg war. (MAL)

Fribourg stürzt ab

Was hat Gottéron die Sinne vernebelt? Fribourg mutet sich mit einem Kader, das nicht zu den breitesten in der Liga gehört und letzte Saison davon profitiert hat, dass es kaum Verletzte gab, mit Meisterschaft, Champions League und Spengler Cup ein Mammutprogramm zu. Und geht dieses auch noch mit einer «lame duck» (lahmen Ente) an der Bande an, da Patrick Emond im Frühling Roger Rönnberg Platz machen muss. Der Fribourg-Absturz ist vorprogrammiert. (MAL)

Die Luft wird dünn für Wohlwend

In der Ajoie schnurrt man bereits in Erwartung von Zählbarem. Zählbares – das wird im Fall des notorischen Tabellenletzten aus dem Jura vor allem mit Fortschritt gleichgesetzt. Und Fortschritt bedeutet hier buchstäblich: Trainer Christian Wohlwend muss Ajoie nachhaltig vom Tabellenende wegbefördern, die einzig mögliche Richtung ist: nach oben. Schafft Wohlwend das nicht, ist die Konsequenz klar: der Nächste, bitte. (D.K.)

Der HCD sorgt für Ausländer-Spektakel

Dahlbeck, Honka, Stransky und Nordström, dazu die mit vielen Vorschusslorbeeren angereisten Tambellini, Ryfors und Zadina: Der HCD verfügt über ein spektakuläres Ausländer-Septett von hoher Qualität. Wenn Trainer Josh Holden mit diesem über die ganze Saison geschickt rotiert und so das Frust-Potenzial tief hält, wird es eine aufregende Saison – und die Davoser werden die meisten Tore der Liga schiessen. (MAL)

Tapolas SCB 2.0 heizt dem ZSC ein

Im ersten Jahr machte der SCB unter Jussi Tapola einen Sprung vom 8. auf den 5. Platz und holte 11 Punkte mehr. Inzwischen wurde das Team noch mehr nach dem Gusto des Finnen gestaltet. Vor allem in Sachen Wasserverdrängung. Die neuen ausländischen Flügel Victor Ejdsell (Sd, 1,97 m/98 kg) und Waltteri Merelä (Fi, 1,90/97) bringen noch mehr Wucht. Dieser SCB heizt auch Meister ZSC ein und beendet die Quali in den Top 3. (S.R.)

Die 20 Live-Spiele auf Blick 20. September: Kloten – Bern

27. September: Ambri – Biel

4. Oktober: Ajoie – Kloten

11. Oktober: Zug – Biel

18. Oktober: Kloten – ZSC Lions

25. Oktober: Davos – Lugano

1. November: SCRJ Lakers – Davos

15. November: Fribourg – Bern

22. November: Bern – Davos

29. November: ZSC Lions – Kloten

6. Dezember: SCRJ Lakers – SCL Tigers

20. Dezember: Servette – ZSC Lions

23. Dezember: Biel – Bern

10. Januar: SCL Tigers – ZSC Lions

17. Januar: Lugano – Davos

24. Januar: Lausanne – Bern

31. Januar: SCL Tigers – Bern

14. Februar: ZSC Lions – Fribourg

21. Februar: Biel – Zug

