1/4 Bist du die neue Hockey-Stimme, wie etwa hier im Bild MySports-Kommentator Andreas Hagmann? Bewirb dich für das Casting von Blick und MySports.

Dieser Arbeitsplatz mitten im Stadion bleibt für die meisten Eishockeyfans ein Traum, für dich kann er Realität werden. Denn Blick und MySports suchen zusammen das neue TV-Talent, das die Eishockeymatches in der National League mit seiner Stimme, seinem Wissen, seiner Kreativität und Spontanität noch ereignisreicher macht.

Du liebst das Eishockey, bist mit Begeisterung bei der Sache und steckst andere mit deinem Enthusiasmus an? Du fühlst dich wohl mit Kamera und Mikrofon, hast vielleicht schon erste journalistische Erfahrungen gesammelt oder bist auf originelle Weise in den sozialen Medien unterwegs? Dann bist du der Rohdiamant, den wir suchen.

Bewirb dich jetzt für deinen Traumjob mit einer Kostprobe deines Könnens. Wie? Indem du die hier von uns ausgewählte Match-Sequenz aus der vergangenen Saison mit deinem erfrischenden und originellen Live-Kommentar versiehst. Filme dich, wenn du die Sequenz kommentierst. Das muss keine Hollywood-Produktion sein – doch wir möchten dich sehen – und vor allem hören! Das Ganze schickst du uns mittels Web-Formular unten an diesem Artikel. Oder, falls du via Handy teilnehmen möchtest, wie hier in der Box beschrieben. Denk bitte daran, neben dem Video auch ein Porträtbild von dir mitzuschicken.

Den Leserbutton findest du unten in der Menüleiste. Schick uns deine Fotos und Videos direkt mit der Blick-App! In unserer App befindet sich unten in der Menüleiste ein direkter Zugang, um Blick-Leserreporter / Leserreporterin zu werden. Damit kannst du uns deine Videos und Fotos unkompliziert zukommen lassen. Was musst du tun? Wähle die gewünschte Datei aus, füge eine kurze Beschreibung hinzu, Telefonnummer angeben und absenden! Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen. Den Leserbutton findest du unten in der Menüleiste. In unserer App befindet sich unten in der Menüleiste ein direkter Zugang, um Blick-Leserreporter / Leserreporterin zu werden. Damit kannst du uns deine Videos und Fotos unkompliziert zukommen lassen. Was musst du tun? Wähle die gewünschte Datei aus, füge eine kurze Beschreibung hinzu, Telefonnummer angeben und absenden! Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

Blick und MySports werden das ganze Casting medial begleiten und auf ihren Kanälen immer wieder darüber berichten. Die Top-Kandidaten werden zudem von einer prominenten Jury unter die Fittiche genommen. Diese besteht aus MySports-Moderatorin Daniela Milanese, MySports-Kommentator Thomas Rottmeier, Blick-Eishockey-Chef und Ex-Hockey-Profi Dino Kessler sowie MySports-Experte, Spieleragent und Ex-Hockey-Profi Sven Helfenstein.

Der genaue Ablauf des Castings

Bis am 30. September sammeln wir alle Bewerbungen und kontaktieren dich, wenn du es in die nächste Runde geschafft hast. Danach werden bis am 21. Oktober durch die Jury und mittels Online-Voting die Top 5 ermittelt.

Diese werden am 30. Oktober ins MySports-Studio nach Erlenbach ZH eingeladen und treten dort vor der Jury auf. Anschliessend wird es richtig spannend: Die Jury bestimmt aus den Top 5 die beiden Finalist(inn)en.

Werbung

Die Finalist(inn)en werden am 22. November im Rahmen der National-League-Runde zu einem entscheidenden Duell eingeladen. Will heissen: Sie kommentieren jeweils in der eigenen TV-Box im MySports-Studio in Erlenbach den Knüller Bern – Davos (Blick-Live-Spiel) auf ihrer eigenen Tonspur. In einer Kombination zwischen Jury-Entscheid und Online-Voting entscheidet sich anschliessend, wer das neue MySports-Supertalent am Mikrofon ist und in einem ersten Schritt als freier Mitarbeiter oder freie Mitarbeiterin für MySports im Einsatz stehen wird. In der MySports-Livesendung vom 29. November wird die Person im Studio präsentiert.