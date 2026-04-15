Bevor er ins Waadtland kam, spielte Drake Caggiula ausschliesslich in Nordamerika. Jetzt verlängert der Kanadier seinen Vertrag bei Lausanne um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Lausanne verlängert den Vertrag mit Drake Caggiula (31) um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2027/28. Die Waadtländer haben den Kanadier vergangenen Sommer verpflichtet. «Drake ist ein hervorragender Spieler, der jeden Tag im Umkleideraum ein vorbildliches Verhalten an den Tag legt. Dass wir in den nächsten zwei Saisons auf ihn zählen können, ist ein echter Gewinn für den Verein», sagt Sportchef John Fust über die Verpflichtung von Caggiula.

Für den kanadischen Stürmer ist Lausanne die erste Station ausserhalb Nordamerikas. Nach vier Saisons in der höchsten College-Liga NCAA schaffte Caggiula den Sprung in die NHL, wo er für diverse Mannschaften in 310 Spielen 98 Skorerpunkte erzielte. Bei Lausanne kommt der Kanadier in 46 Einsätzen auf 16 Tore und 14 Assists.

«Ein voller Erfolg»

«Dass ich meine Karriere in Lausanne fortsetzen kann, freut mich sehr. Mein erstes Jahr in der Schweiz war ein voller Erfolg, sowohl persönlich als auch für meine Familie», erklärt Drake Caggiula und führt aus: «In den nächsten beiden Spielzeiten möchte ich meine gesamte Erfahrung in das Team einbringen und meinen Mitspielern weiterhin eine wertvolle Führungsrolle bieten.»

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