Darum gehts In Minnesota erschoss ein Hilfssheriff Nico Sacchetti

Der Ex-Eishockeyspieler soll nach einer Waffe gegriffen haben

Er hinterlässt Frau und zwei Kinder; der Fall wird untersucht

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

«Die Adler trauern um Nico Sacchetti. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und Freunden. Ruhe in Frieden, Nico.» Mit diesen Worten nehmen die Adler Kitzbühel Abschied von ihrem ehemaligen Vereinsmitglied Nico Sacchetti (37). In der Saison 2014/15 bestritt der US-Amerikaner fast 30 Spiele für den österreichischen Klub. Am vergangenen Mittwochmorgen ist Sacchetti in seiner Heimat in Hibbing im Norden Minnesotas von einem Hilfssheriff des St. Louis County angeschossen worden und danach im Spital verstorben.

Als zunächst ein Unfall mit Fahrerflucht und später ein weiterer Zwischenfall mit demselben Pick-up gemeldet wurden, trafen ein Polizeibeamter und ein Hilfssheriff um circa 3 Uhr in der Nacht auf Sacchetti. Bei der Kontrolle soll Sacchetti den Polizeibeamten weggestossen und aus dem hinteren Bereich seines Wagens nach einer Waffe gegriffen haben. In der Folge schoss der Hilfssheriff den Behörden zufolge auf den ehemaligen Eishockeyspieler. Sacchetti selbst gab keinen Schuss ab. Der Polizeibeamte und der Hilfssheriff blieben unverletzt. Die tödliche Auseinandersetzung wird seither untersucht.

Nico Sacchetti wurde 2007 im NHL-Draft in der zweiten Runde an 50. Stelle von den Dallas Stars ausgewählt. Allerdings spielte er nie in der besten Eishockey-Liga der Welt. Nachdem er vier Saisons lang für die University of Minnesota auf dem Eis gestanden hatte, startete er 2012 sein Europa-Abenteuer, das ihn nach Holland, Schottland, Russland und Österreich führte. Seine Karriere ging vor zehn Jahren zu Ende. Laut der «Minnesota Star Tribune» hinterlässt Sacchetti eine Ehefrau und zwei Kinder im Alter von drei und einem Jahr.