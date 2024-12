Kings verlieren Fialas Jubiläumsspiel

Kevin Fiala bestreitet sein 600. Spiel in der Regular Season der NHL. Einen Sieg gibts in diesem nicht für ihn und die LA Kings. Ein Schweizer Trio kommt in der Nacht auf Mittwoch nicht zum Einsatz.

1/4 Kevin Fiala läuft zum 600. Mal in der NHL auf. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zum dritten Sieg in Folge. Die Equipe mit dem Schweizer Trio setzt sich bei den St. Louis Blues 4:1 durch.

Beim neuerlichen Erfolg, dank dem die Devils wieder die Spitzenposition im Osten übernehmen, verbessert von der Schweizer Fraktion einzig Nico Hischier seine persönliche Bilanz. Der Walliser ist Mitte des zweiten Drittels einer der Assistenten beim Powerplay-Tor des Amerikaners Stefan Noesen zum 2:0.

In der Gesamtrangliste steht lediglich Winnipeg besser da als New Jersey. Die Jets haben nach dem 4:3-Erfolg bei den San Jose Sharks trotz eines Spiels weniger zwei Punkte mehr auf dem Konto. Nino Niederreiter ist an keinem der vier Tore der Jets beteiligt.

Der bisherige Leader in der Eastern Conference, die Washington Capitals, ziehen in Chicago mit 2:3 den Kürzeren. Die ohne Philipp Kurashev angetretenen Blackhawks reihen erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison zwei Siege aneinander.

Josi weiter verletzt

Die Nashville Predators, nach Punkten zusammen mit den Blackhawks weiterhin das schlechteste Team der Liga, kommen mit dem 2:0-Heimsieg gegen die New York Rangers ebenfalls zu einem der in dieser Meisterschaft bisher raren Erfolgserlebnisse. Die Predators müssen zum dritten Mal am Stück ohne ihren Captain Roman Josi auskommen, dem nach wie vor eine Verletzung im unteren Körperbereich zu schaffen macht.

Zu den Geschlagenen des Abends gehören die zuletzt formstarken Los Angeles Kings. Das Team mit dem St. Galler Stürmer Kevin Fiala, der sein 600. Spiel in Regular Seasons bestreitet, unterliegt bei den Pittsburgh Penguins 2:3 nach Verlängerung. Die Kings haben von den vorangegangenen acht Partien sieben gewonnen.

Verletzungsbedingt fehlt erneut, zum zweiten Mal, auch Janis Moser. Ohne den Bieler Verteidiger kommen die Tampa Bay Lightning mit dem 5:3 in der heimischen Arena gegen die Columbus Blue Jackets zum dritten Sieg hintereinander.