Chicago gibt rote Laterne ab

1/2 Das Abklatschen nach dem Erfolgserlebnis: die Chicago Blackhawks. Foto: Nam Y. Huh

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Chicago Blackhawks mit Philipp Kurashev feiern in der Nacht auf Montag ein in dieser Saison rares Erfolgserlebnis. Mit dem 5:3-Erfolg über die New York Islanders gelingt in der 31. Meisterschaftspartie der erst zehnte Saisonsieg.

Dank der zwei Zähler überholt Chicago die punktgleichen Nashville Predators und gibt die rote Laterne der 32 NHL-Teams an das Team von Captain Roman Josi ab. Kurashev hingegen muss weiter auf ein persönliches Erfolgserlebnis warten. Der Stürmer erhielt seit nunmehr neun Partien keinen Skorerpunkt mehr gutgeschrieben.

