Zwei Schweizer punkten
Devils-Lauf geht auch gegen Minnesota weiter

Die New Jersey Devils können aktuell nur eines: gewinnen. Gegen die Minnesota Wild tun sie es mit 4:1, zwei der drei Schweizer im Team können ihr Punktekonto äufnen.
Publiziert: 07:08 Uhr
1/2
Timo Meier und die New Jersey Devils sind in Form: Der 29-jährige Ostschweizer verbucht seinen vierten Assist beim sechsten Sieg in Serie.
Der Höhenflug der New Jersey Devils geht weiter. Die Franchise mit dem Schweizer Trio Nico Hischier (26), Timo Meier (29) und Jonas Siegenthaler (28) gewinnt in der NHL zum sechsten Mal in Serie.

Das 4:1 gegen die Minnesota Wild ist ein weiteres Beweisstück, dass die Devils nach der Auftaktniederlage gegen die Carolina Hurricanes in der neuen Saison angekommen sind. Wie schon in den vorangegangenen Partien haben auch in der Nacht auf Donnerstag die Schweizer ihren Anteil am Sieg.

Meier gibt beim 3:0 zu Beginn des dritten Drittels im Powerplay die Vorlage, indem er nach einem Bully die Übersicht behält und den Puck zum späteren Torschützen Arseni Gritsiouk weiterleitet – es ist bereits seine vierte Vorlage in dieser Saison. Siegenthaler assistiert beim vierten Treffer der Devils. Der Zürcher erobert die Scheibe an der Bande und spielt Jesper Bratt frei, der mit einem Treffer ins leere Tor den Endstand besorgt. Für Siegenthaler ist es der erste Skorerpunkt der Saison. Ohne Torbeteiligung bleibt für einmal Hischier. Der Walliser Captain der Devils steht weiterhin bei zwei Toren und vier Assists.

Dass der Höhenflug der Devils endet, ist vorerst nicht abzusehen. In der Nacht auf Samstag gastieren die noch sieglosen San Jose Sharks mit dem Schweizer Philipp Kurashev (26) in Newark.

keystone-sda.ch

