Devils-Schweizer bauen Siegesserie aus

Die Schweizer Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier holen mit den New Jersey Devils den fünften Sieg in Serie. Andere Schweizer sind weniger erfolgreich.

1/5 Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier (l.) holen den fünften Sieg in Serie. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Devils besiegen Maple Leafs 5:2 mit drei Schweizern auf dem Eis

Kevin Fiala beendet Niederlagenserie der Kings mit entscheidendem Assist

Devils erzielen vier von fünf Toren im Mitteldrittel

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils feiern in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit einen souveränen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. Auf dem Eis stehen mit Meier, Siegenthaler und Hischier auch drei Schweizer. Meier, der den Assist zum 2:1 liefert, ist dabei der einzige, der sich auch einen Skorerpunkt gutschreiben lässt.

Mit dem Sieg gegen die Maple Leafs feiern die Devils nun ihren fünften Sieg in Folge. Entscheidend ist dabei vor allem ein starkes Mitteldrittel, in dem die Devils vier ihrer fünf Tore erzielen.

Weniger erfolgreich spielt hingegen Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Anaheim Ducks resultiert eine klare 2:5-Niederlage. Josi, der während 23:19 Minuten auf dem Eis steht, liefert dabei den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 im zweiten Drittel.

Fiala gewinnt Schweizer-Duell

Ebenfalls geschlagen geben muss sich Lian Bichsel. Seine Dallas Stars verlieren mit 1:5 gegen die Columbus Blue Jackets. Der 21-Jährige steht während 17:06 Minuten auf dem Eis.

Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den St. Louis Blues mit Pius Suter gewinnen die Kings knapp. Die Partie geht mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der die Kings schliesslich das 2:1 erzielen. Fiala liefert dabei den Assist und hilft so, die Niederlagenserie seines Teams, die sich über vier Spiele hinzog, zu beenden.

