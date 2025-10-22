DE
FR
Abonnieren
Fiala leitetet Tor in der Overtime ein, Meier mit Assist
0:42
Erfolgreiche Schweizer:Fiala leitetet Tor in der Overtime ein, Meier mit Assist

Josi-Assist bringt nichts
Devils-Schweizer bauen Siegesserie aus

Die Schweizer Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier holen mit den New Jersey Devils den fünften Sieg in Serie. Andere Schweizer sind weniger erfolgreich.
Publiziert: 07:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 52 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Die New Jersey Devils mit Captain Nico Hischier (l.) holen den fünften Sieg in Serie. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Devils besiegen Maple Leafs 5:2 mit drei Schweizern auf dem Eis
  • Kevin Fiala beendet Niederlagenserie der Kings mit entscheidendem Assist
  • Devils erzielen vier von fünf Toren im Mitteldrittel
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils feiern in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit einen souveränen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. Auf dem Eis stehen mit Meier, Siegenthaler und Hischier auch drei Schweizer. Meier, der den Assist zum 2:1 liefert, ist dabei der einzige, der sich auch einen Skorerpunkt gutschreiben lässt.

Mit dem Sieg gegen die Maple Leafs feiern die Devils nun ihren fünften Sieg in Folge. Entscheidend ist dabei vor allem ein starkes Mitteldrittel, in dem die Devils vier ihrer fünf Tore erzielen.

Weniger erfolgreich spielt hingegen Roman Josi mit den Nashville Predators. Gegen die Anaheim Ducks resultiert eine klare 2:5-Niederlage. Josi, der während 23:19 Minuten auf dem Eis steht, liefert dabei den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 im zweiten Drittel.

Mehr Hockey
Schweigeminute für Aleksander Jaks (†26)
Mit Video
Gänsehaut in Ambri
Schweigeminute für Aleksander Jaks (†26)
Niederreiter leitet Winnipegs Wende ein
NHL-Söldner in starker Form
Niederreiter leitet Winnipegs Wende ein

Fiala gewinnt Schweizer-Duell

Ebenfalls geschlagen geben muss sich Lian Bichsel. Seine Dallas Stars verlieren mit 1:5 gegen die Columbus Blue Jackets. Der 21-Jährige steht während 17:06 Minuten auf dem Eis.

Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den St. Louis Blues mit Pius Suter gewinnen die Kings knapp. Die Partie geht mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der die Kings schliesslich das 2:1 erzielen. Fiala liefert dabei den Assist und hilft so, die Niederlagenserie seines Teams, die sich über vier Spiele hinzog, zu beenden.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen