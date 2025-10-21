Während der Schweigeminute für den unerwartet verstorbenen Aleksander Jaks (†26) ist es mucksmäuschenstill.
Foto: keystone-sda.ch
Stephan RothStv. Eishockey-Chef
Schon bevor das Spiel zwischen Ambri und dem SC Bern beginnt, wird es emotional. Während der Schweigeminute für den unerwartet verstorbenen Aleksander Jaks (†26) ist es mucksmäuschenstill – ein Gänsehautmoment.
Die Fans der Curva Sud sprechen dessen Vater Pauli Jaks (53), Schweizer NHL-Pionier, Ex-Goalie und inzwischen Torhütertrainer bei den Biancoblù, mit einer Banderole Mut zu. «Lieber Pauli, unsere Herzen nehmen deinen Schmerz auf. Eine herzliche Umarmung», steht darauf geschrieben.
Foto: keystone-sda.ch
Aleksander Jaks war wie sein Vater Goalie, spielte einst im Nachwuchs von Ambri sowie bei den Ticino Rockets. Daneben kam Jaks auch in der Schweizer U18-Nationalmannschaft zum Einsatz.
3:30
Ambri-Piotta – SC Bern 0:5:Häman Aktell erwischt Senn von der Grundlinie
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
17
33
46
2
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
18
39
3
Lausanne HC
18
18
32
4
HC Fribourg-Gottéron
17
12
30
5
Genève-Servette HC
17
-14
30
6
EV Zug
17
-2
28
7
ZSC Lions
17
3
24
8
SCL Tigers
17
-2
23
9
HC Lugano
17
-1
22
10
EHC Kloten
18
-8
21
11
EHC Biel
16
0
20
12
SC Bern
16
-9
18
13
HC Ambri-Piotta
17
-22
16
14
HC Ajoie
17
-26
8
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs