Die Fans in Ambri gedenken vor dem Spiel gegen den SCB ihres unerwartet verstorbenen ehemaligen Junioren-Goalies Aleksander Jaks (†26) und sprechen seinem Vater Pauli Jaks Mut zu.

Während der Schweigeminute für den unerwartet verstorbenen Aleksander Jaks (†26) ist es mucksmäuschenstill. Foto: keystone-sda.ch

Schon bevor das Spiel zwischen Ambri und dem SC Bern beginnt, wird es emotional. Während der Schweigeminute für den unerwartet verstorbenen Aleksander Jaks (†26) ist es mucksmäuschenstill – ein Gänsehautmoment.

Die Fans der Curva Sud sprechen dessen Vater Pauli Jaks (53), Schweizer NHL-Pionier, Ex-Goalie und inzwischen Torhütertrainer bei den Biancoblù, mit einer Banderole Mut zu. «Lieber Pauli, unsere Herzen nehmen deinen Schmerz auf. Eine herzliche Umarmung», steht darauf geschrieben.

Aleksander Jaks war wie sein Vater Goalie, spielte einst im Nachwuchs von Ambri sowie bei den Ticino Rockets. Daneben kam Jaks auch in der Schweizer U18-Nationalmannschaft zum Einsatz.

