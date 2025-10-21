Niederreiter leitet Winnipegs Wende ein

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets feiern in der NHL im sechsten Saisonspiel den fünften Sieg. Beim 2:1-Erfolg bei den Calgary Flames leitet der Bündner Stürmer den Umschwung für sein Team ein.
Niederreiter bedient zu Beginn des Schlussdrittels beim Stand von 0:1 im Powerplay Neal Pionk, dessen Schuss von Jonathan Toews noch entscheidend abgelenkt wird. Zwölf Minuten später erzielt Mark Scheifele den Siegtreffer für Winnipeg.
Für die Jets ist es nach der 4:5-Auftaktniederlage gegen die Dallas Stars der fünfte Sieg in Folge. Niederreiter ist zum vierten Mal an mindestens einem Tor beteiligt. Er steht nun bei sechs Skorerpunkten (2 Tore).
Unverhoffter Einsatz für Schmid
Bei den Vegas Golden Knights gelangt Akira Schmid unverhofft zu seinem dritten Saisoneinsatz. Der Schweizer Goalie kommt beim 4:1-Heimsieg gegen die Carolina Hurricanes nach knapp zehn Minuten für den verletzten Adin Hill ins Spiel und pariert 23 von 24 Schüssen.
