Suter glänzt bei deutlichem Blues-Sieg

Die St. Louis Blues mit Pius Suter bleiben an den Playoff-Plätzen dran. Das Team aus Missouri fügt den Anaheim Ducks eine deutliche Niederlage zu. Suter glänzt dabei mit zwei Skorerpunkten.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Pius Suter und seine St. Louis Blues machen das Rennen um die Wild-Card-Plätze in der Western Conference noch einmal ein gutes Stück spannender. Das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri fegt die Anaheim Ducks in der Nacht auf Samstag gleich mit 6:2 vom Eis und liegt damit sieben Runden vor Abschluss der Regular Season neu nur noch drei Punkte hinter den San Jose Sharks, die sich aktuell auf einem Playoff-Platz befinden.

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Den Grundstein für den Sieg in Kalifornien legen die Blues um die erste Pause herum. In einem torreichen Startdrittel gehen sie nach 19 Minuten mit 3:2 in Führung und doppeln kurz nach Wiederbeginn nach – die Vorentscheidung in dieser Partie. Bei beiden Toren hat Suter seinen Stock im Spiel. Erst bereitet er Jonatan Berggrens Führungstreffer vor, dann erzielt er das 4:2 nach 24 Minuten gleich selbst. Insgesamt steht der Zürcher rund 15 Minuten lang auf dem Eis.

Im einzigen anderen Spiel des NHL-Abends setzen sich die Philadelphia Flyers bei den New York Islanders mit 4:1 durch.

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