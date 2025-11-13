Das Schweizer Devils-Trio bestehend aus Siegenthaler, Hischier und Meier gewinnt gegen die Blackhawks zum siebten Mal in Serie. Janis Moser verliert mit den Lightning trotz Assist.

1/5 Die Spieler der New Jersey Devils bejubeln den siebten Sieg hintereinander gegen die Chicago Blackhawks. Foto: AP

Die New Jersey Devils halten in der NHL ihre Siegesserie gegen die Chicago Blackhawks aufrecht. Das Team mit dem Schweizer Trio gewinnt auswärts 4:3 nach Verlängerung.

In der Regular Season treten die Devils und die Blackhawks jeweils nur zweimal gegeneinander an – der besondere Spielplan der NHL will es so. Die Devils würden aufgrund der Ergebnisse in der jüngsten Vergangenheit wohl gerne öfter gegen diesen Kontrahenten antreten. Der neueste Erfolg ist der siebte hintereinander. Letztmals haben die Devils gegen die Blackhawks im Februar vor drei Jahren den Kürzeren gezogen.

Die Fortsetzung der Erfolgsserie der gegenwärtigen Nummer eins in der Eastern Conference stellt Simon Nemec sicher. Der Slowake, Verteidiger-Kollege von Jonas Siegenthaler, trifft in der Verlängerung nach gut dreieinhalb Minuten zur Entscheidung und macht sich als dreifacher Torschütze zur grossen Figur dieser Partie. Nemec erzielte bereits das 1:1 und das 3:3. Den erstmaligen Ausgleich 15 Sekunden vor dem Ende des ersten Drittels bereiten Nico Hischier und Timo Meier vor.

Sowohl für den Walliser als auch für den Appenzeller ist es die neunte Torvorlage in der laufenden Saison. Meier ist mit insgesamt 14 Punkten in dieser Statistik nun allein der erfolgreichste Schweizer. Kevin Fiala in Diensten der Los Angeles Kings hat 13 Punkte auf dem Konto.

Janis Moser verliert trotz Assist

Einen enttäuschenden Abend erlebt Janis Moser. Der Seeländer geht mit den Tampa Bay Lightning, die davor sieben ihrer letzten acht Partien gewonnen haben, in der heimischen Arena gegen die New York Rangers 3:7 unter. Vor allem im ersten Drittel geht es mit sieben Toren hoch zu und her.

Die Gäste führen auf dem Weg zum fünften Auswärtserfolg hintereinander nach dreieinhalb Minuten 2:0 und nach sieben Minuten 3:1, am Ende dieses Abschnitts steht es 4:3 für die Rangers. Zweieinhalb Minuten vor der ersten Sirene verkürzten die Lightning mit einem Shorthander. Moser ist beim Treffer des Amerikaners Jake Guentzel Vorbereiter.

