1/6 Kanada gewinnt das 4 Nations Face-off dank eines 3:2-Finalsieges über die USA. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kanada gewinnt das 4-Nationen-Turnier der besten NHL-Spieler. Die Kanadier setzen sich in Boston gegen die USA 3:2 nach Verlängerung durch und revanchieren sich damit für die Niederlage im Gruppenspiel.

Connor McDavid erzielt den Siegtreffer nach 8:18 Minuten in der Overtime. Der Superstar der Oilers verwertet eine Vorlage von Mitch Marner und wird zum Spieler des Spiels gewählt. Der zweite Stern geht an den kanadischen Torhüter Jordan Binnington, dem 31 Paraden gelingen, sechs davon in der Verlängerung.

Binnington ist in der Overtime entscheidend und hält sein Team mit mehreren spektakulären Paraden im Spiel. Im selben Stadion in Boston hat er bereits im Frühjahr 2019 geglänzt, als er mit St. Louis nach einem 4:1-Sieg im siebten Spiel gegen die Bruins den Stanley Cup holte.

Trump wiederholt seine Provokation

Der aufgrund der Spannungen zwischen den beiden Ländern von politischen Spannungen begleitete Final hält, was er versprochen hat. Schlägereien und andere Scharmützel bleiben im Vergleich zum 3:1-Sieg der USA im ersten Duell am letzten Sonntag aus. Im ganzen Spiel gibt es nur eine Zweiminutenstrafe.

Vor der Partie wiederholte US-Präsident Donald Trump seine Provokation, das nördliche Nachbarland solle der 51. Bundesstaat der USA werden. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau schrieb auf X: «Ihr könnt unser Land nicht nehmen – und ihr könnt unseren Sport nicht nehmen.»

Mit der gelungenen Revanche verschafft sich Kanada einen leichten psychologischen Vorteil gegenüber den USA im Hinblick auf das olympische Eishockey-Turnier 2026 in Mailand, an dem die NHL-Spieler ihr Comeback feiern werden. Die Kanadier haben die letzten vier internationalen Turniere gewonnen, an denen die NHL-Elite dabei war (Olympia 2010, Olympia 2014, WM 2016 und 4 Nations 2025).