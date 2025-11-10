Vor Kevin Fiala hatte nur Roman Josi diese Marke geknackt. Und so schnell wie der Ostschweizer hat noch kein Schweizer 500 Skorerpunkte in der NHL erreicht.

1/5 Gesagt, getan: Kings-Star Kevin Fiala feiert seinen Treffer gegen Pittsburgh. Foto: AP

Darum gehts Kevin Fiala erzielt spektakulären 500. NHL-Punkt für Los Angeles Kings

Fiala erreicht Meilenstein schneller als jeder andere Schweizer Spieler

Mit 7 Toren und 12 Punkten in 16 Spielen führt er Schweizer Scorer an Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Kevin Fiala (29) wäre nicht Kevin Fiala, wenn er seinen 500. NHL-Punkt nicht mit einer grossen Portion Spektakel versehen hätte. Klasse, wie der Ostschweizer in Diensten der Los Angeles Kings am Sonntag Pittsburghs Star-Verteidiger Erik Karlsson vernascht und geduldig zum 3:2-Siegtreffer einnetzt.

So schnell wie Fiala hat noch kein Schweizer diesen Meilenstein erreicht. Der trickreiche Flügel benötigte dafür nur 667 Quali-Partien. Vor ihm hatte mit Roman Josi erst ein Schweizer diese Marke geknackt. Der derzeit verletzte Nashville-Captain steht inzwischen bereits bei 729 Punkten. Mit Winnipeg-Flügel Nino Niederreiter, dem noch elf Punkte fehlen, dürfte diese Saison ein weiterer Schweizer dem 500er-Klub beitreten.

«Wir haben uns vor dem Spiel noch unterhalten. Uns beiden war klar, dass er ein gutes Spiel zeigen muss, wenn wir hier gewinnen wollen», schwärmt Kings-Coach Jim Hiller. «Es ist wirklich toll: Wenn du sagst: ‹Schick mich aufs Eis und ich werde liefern› – und dann gehst du raus und lieferst. Was für ein Spiel von ihm!»

Fiala: «Es war grossartig»

Fiala, der auch noch einen Assist verbuchte, sagte: «Ich habe mich wirklich gut gefühlt, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach ins Spiel gegangen und hatte Spass. Ich habe versucht, wieder ein Gefühl für den Puck zu bekommen, Spielzüge zu machen und nicht zu viel nachzudenken. Manchmal muss man das Spiel einfach etwas beruhigen. Das hat heute funktioniert. Es war grossartig.»

1:24 Während Ferien in Zürich: Fialas Frau verrät sein geheimes Talent

Mit sieben Toren und 12 Punkten ist Fiala nach 16 Spielen derzeit der beste Schweizer Torschütze und Skorer.

Vor mehr als zehn Jahren hatte Fiala am 24. März 2015 gegen Montreal für die Nashville Predators sein erstes NHL-Spiel bestritten und rund elf Monate später sein erstes Tor in Winnipeg erzielt.

Talent und spielerische Raffinesse hatte der Nummer-11-Draft von 2014, der im Alter von 16 Jahren die Lions-Organisation verlassen hatte, um seinen Weg in Schweden bei Malmö und HV71 zu machen, immer schon. Doch zunächst musste er in der NHL auch hartes Brot essen.

In den letzten Jahren ist er nach zwei Trades – 2019 zu Minnesota und 2022 nach Los Angeles – weiter gereift. Davon konnten sich auch die Nati-Fans in den letzten Jahren überzeugen. Er hatte grossen Anteil an drei WM-Silber-Medaillen und kam zuletzt auch, als 2024 Töchterchen Masie-Mae zur Welt kam und als seine schwedische Frau Jessica und er im letzten Frühling eine Fehlgeburt verkraften mussten. Und im Sommer stellte er ein Charity-Game in Zürich auf die Beine, das ein grosser Erfolg war.