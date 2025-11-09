DE
FR
Abonnieren
Fiala mit Traumtor zum 500. NHL-Skorerpunkt
0:37
Star-Verteidiger vernascht:Fiala mit Traumtor zum 500. NHL-Skorerpunkt

500-Punkte-Marke geknackt
Fiala vernascht bei Game-Winner Star-Verteidiger

Kevin Fiala avanciert zu Los Angeles' Matchwinner in der PPG Paints Arena beim 3:2-Sieg in Pittsburgh. Sein entscheidendes Tor im Schlussdrittel ist eine Augenweide.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Kevin Fiala (l.) im Duell mit Goalie Sergei Murashov – 3:2 gewinnen die Kings gegen die Penguins.
Foto: AP
RMS_Portrait_AUTOR_364.JPG
Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Kevin Fiala knackt die 500-Punkte-Marke (Regular Season) in der NHL. Beim 3:2-Sieg der Los Angeles Kings auswärts gegen die Pittsburgh Penguins ist der Schweizer Stürmer an zwei Toren der Gäste direkt beteiligt. 

Zunächst lässt er sich bei Anze Kopitars 1:1-Ausgleich im Powerplay einen Assist gutschreiben (15.), bevor dann in der 52. Minute das Sahnestück folgt.

Mehr NHL
Schreckmoment um Hischier nach heroischer Rettungstat
Mit Video
Für nichts zu schade
Schreckmoment um Hischier nach heroischer Rettungstat
Blitz-Doppelschlag lässt Bichsels Stars jubeln
Zwei weitere Schweizer siegen
Blitz-Doppelschlag lässt Bichsels Stars jubeln

Fiala vernascht Star-Verteidiger Erik Karlsson, der Schwede ist dreifacher Gewinner der James Norris Memorial Trophy, und nagelt anschliessend den Puck zum 3:2 in den Netzhimmel.

Wahrlich eine Augenweide, dieser 500. Skorerpunkt des 29-Jährigen, der dafür 667 Partien benötigt hat.

keystone-sda.ch
Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

keystone-sda.ch

In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.

Hier gehts zu den Resultaten
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen