Fiala vernascht bei Game-Winner Star-Verteidiger

Kevin Fiala avanciert zu Los Angeles' Matchwinner in der PPG Paints Arena beim 3:2-Sieg in Pittsburgh. Sein entscheidendes Tor im Schlussdrittel ist eine Augenweide.

Kevin Fiala (l.) im Duell mit Goalie Sergei Murashov – 3:2 gewinnen die Kings gegen die Penguins. Foto: AP

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Kevin Fiala knackt die 500-Punkte-Marke (Regular Season) in der NHL. Beim 3:2-Sieg der Los Angeles Kings auswärts gegen die Pittsburgh Penguins ist der Schweizer Stürmer an zwei Toren der Gäste direkt beteiligt.

Zunächst lässt er sich bei Anze Kopitars 1:1-Ausgleich im Powerplay einen Assist gutschreiben (15.), bevor dann in der 52. Minute das Sahnestück folgt.

Fiala vernascht Star-Verteidiger Erik Karlsson, der Schwede ist dreifacher Gewinner der James Norris Memorial Trophy, und nagelt anschliessend den Puck zum 3:2 in den Netzhimmel.

Wahrlich eine Augenweide, dieser 500. Skorerpunkt des 29-Jährigen, der dafür 667 Partien benötigt hat.

