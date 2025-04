Bichsel hat mit Dallas ersten Playoff-Viertelfinal-Puck

In den Playoffs der NHL gehen die Dallas Stars mit Lian Bichsel gegen Colorado zum zweiten Mal in Führung. Dallas führt nach dem 6:2-Heimsieg mit 3:2 Siegen. Janis Moser steht derweil mit dem Rücken zur Wand.

1/5 Lian Bichsel (in weiss) schlägt sich in Spiel 5 für die Dallas Stars tadellos. Foto: David Zalubowski

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Lian Bischel hat mit den Dallas Stars den ersten Viertelfinal-Puck. Nach einem 6:2-Heimsieg führen die Dallas Stars gegen Colorado mit 3:2. Der 20-jährige Schweizer Verteidiger Lian Bichsel steht während gut elf Minuten auf dem Eis und beendet die Partie mit einer Plus-1-Bilanz. Er steht beim siegsichernden 5:2 in der 39. Minute auf dem Eis.

Innerhalb von 104 Sekunden ziehen die Dallas Stars in der Schlussphase des zweiten Abschnitts von 3:2 auf 5:2 davon, nachdem Colorado ebenfalls im zweiten Drittel innerhalb von 147 Sekunden mit zwei Goals auf 2:3 verkürzt hatte. Das sechste Spiel der Achtelfinalserie findet in Denver statt.

Weniger gut sieht es für Verteidiger Janis Moser und die Tampa Bay Lightning aus. Tampa Bay führt bis zur 57. Minute auswärts mit 2:1, ehe Aaron Ekblad und Seth Jones innerhalb von elf Sekunden (!) Titelhalter Florida Panthers 3:2 in Führung bringen. Janis Moser (Minus-1-Bilanz) steht beim 2:2-Ausgleich auf dem Eis, der die Wende einleitet. Florida siegt am Ende 4:2 und führt in der Serie mit 3:1 Siegen.