Timo Meier und Nico Hischier netzen beide in der Nacht auf Montag ein. Trotz ihren Toren müssen die New Jersey Devils am Ende als Verlierer vom Eis.

1/6 Nico Hischier (r.) und Timo Meier (l.) ist nur zwischenzeitlich zum Jubeln zumute. Foto: Getty Images

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Schweizer Trio von den New Jersey Devils steht in den NHL-Playoffs vor dem Ausscheiden. Auch die Tore von Nico Hischier und Timo Meier helfen nichts. Kevin Fiala trifft ebenfalls und verliert mit den L.A. Kings.

New Jersey verliert zu Hause gegen die Carolina Hurricanes 2:5 und liegt in der Viertelfinalerserie mit 1:3 im Hintertreffen. An den Schweizer Stürmern liegt es nicht, dass die Devils nicht auch ihr zweites Heimspiel in diesen Playoffs gewinnen können.

Captain Nico Hischier und sein Linienpartner Timo Meier glänzen als Torschützen. Hischier verkürzt in der 23. Minute auf 1:3, Meier erzielt in der 28. Minute mit einem Kunstschuss aus der Drehung den 2:3-Anschlusstreffer. Für den Appenzeller ist es das zehnte Playoff-Tor in der NHL.

Hischier gibt sich kämpferisch

Der miserable Start mit jeweils einem schnellen Gegentreffer im ersten und zweiten Drittel (nach 52 respektive 42 Sekunden) und einem 0:3-Rückstand bis zur 21. Minute wiegt für die Devils jedoch zu schwer. Die Hurricanes machen im Schlussdrittel alles klar, wobei der Russe Andrej Swetschnikow mit dem 5:2 ins leere Tor und seinem dritten persönlichen Goal in diesem Spiel für den Schlusspunkt besorgt ist.

Carolina kann nun in Raleigh im Bundesstaat North Carolina in der Nacht auf Mittwoch mit einem Sieg in die nächste Playoff-Runde einziehen. Insgesamt haben die Hurricanes in der Best-of-7-Serie jetzt drei Matchpucks. «Wir haben die Serie noch nicht verloren», wird Devils-Captain Hischier auf der NHL-Website zitiert. «Wir müssen einfach da rausgehen, das Auswärtsspiel gewinnen und die Serie hierher zurückbringen. Das ist alles, was ich im Moment im Kopf habe.»

Knappe Niederlage für Kings

Kevin Fiala ist mit Los Angeles drauf und dran, sich ebenfalls drei Matchpucks zu erspielen. Die Kings führen in Edmonton 2:0 und 3:1, müssen sich jedoch nach Verlängerung 3:4 geschlagen geben. Leon Draisaitl schiesst die Oilers kurz vor Ablauf der ersten Overtime im Powerplay zum Sieg und damit zum 2:2-Ausgleich in der Serie.

Lange sieht es so aus, als könnte sich Fiala in Spiel 4 als Siegtorschütze feiern lassen. Der Ostschweizer Stürmer trifft in der 28. Minute nach einem Konter zur 3:1-Führung für die Gäste. Es ist dies bereits sein drittes Tor in diesen Playoffs. Edmonton reagiert im Schlussdrittel und gleicht die Partie durch zwei Tore von Evan Bouchard wieder aus. Der 3:3-Ausgleich fällt erst 29 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.

Den Washington Capitals mit Superstar Alexander Owetschkin fehlt nach dem 5:2-Erfolg in Montreal nur noch ein Sieg fürs Weiterkommen.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten