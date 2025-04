1/2 Marco Lehmann gehört zu jenen Nati-Spielern, die es nicht an die WM schaffen. Foto: Pius Koller

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Von Schweizer Meister ZSC Lions berief Nationaltrainer Patrick Fischer die Verteidiger Dean Kukan und Christian Marti sowie die Stürmer Sven Andrighetto, Nicolas Baechler und Denis Malgin ins Aufgebot. Von Playoff-Finalist Lausanne gehören neu Verteidiger Andrea Glauser sowie die Stürmer Ken Jäger und Damien Riat dem vorläufigen Kader für die WM vom 9. bis 25. Mai in Herning und Stockholm an. Théo Rochette wurde ebenfalls nominiert, musste jedoch verletzungsbedingt absagen.

Für ein Sextett ist der Traum von der WM-Teilnahme bereits geplatzt. Verteidiger Rodwin Dionicio (Biel) sowie die Stürmer Thierry Bader, Marco Lehmann, Marc Marchon (alle Bern), Luca Fazzini (Lugano) und Mischa Ramel (Kloten) wurden für den weiteren Verlauf der WM-Vorbereitung nicht mehr aufgeboten. Ein NHL-Spieler fehlt weiterhin im Schweizer Aufgebot.

Das Aufgebot Tor (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (Zug). Verteidigung (11): Tim Berni (Genf-Servette), Giancarlo Chanton (Genf-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Michael Fora (Davos), Andrea Glauser (Lausanne), Sven Jung (Davos), Roger Karrer (Genf-Servette), Dean Kukan (ZSC Lions), Romain Loeffel (Bern), Christian Marti (ZSC Lions), Dario Wüthrich (Ambri-Piotta). Sturm (15): Andres Ambühl (Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Nicolas Baechler (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron), Grégory Hofmann (Zug), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Fabian Ritzmann (Bern), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (Zug), Samuel Walser (Fribourg-Gottéron).

Nach den beiden Testspielen in Lettland steht für die Schweiz vor dem WM-Start am 9. Mai gegen Weltmeister Tschechien in dieser Woche noch das letzte Turnier der Euro Hockey Tour im Programm. Nach dem Eröffnungsspiel am Donnerstag in Kloten gegen Schweden spielen die Schweizer am Wochenende in Brünn gegen Finnland und Tschechien.