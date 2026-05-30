Die Carolina Hurricanes fegen in Spiel 5 über die Montreal Canadiens hinweg. Und nutzen damit ihre erste Chance, um in den Stanley-Cup-Final einzuziehen.

Die Carolina Hurricanes stehen erstmals seit ihrem Triumph vor 20 Jahren wieder im Stanley-Cup-Final. Sie gewinnen Spiel 5 gegen die Montreal Canadiens in überzeugender Manier 6:1.

Schon nach dem ersten Drittel ist die Partie vorentschieden. Die Heimmannschaft führt zu diesem Zeitpunkt 3:0. Während die Canadiens auch im Mitteldrittel nicht ins Spiel finden, bauen die Hurricanes ihre Führung aus. Erst Mitte des Schlussabschnitts gelingt den Gästen der Ehrentreffer. Im Powerplay fällt das zwischenzeitliche 1:5. Mehr liegt für Montreal nicht drin. Mit einem Empty Netter in der 57. Minute setzt Seth Jarvis den Schlusspunkt unter die Partie und die Serie. Diese entscheidet Carolina mit 4:1 für sich.

Im Final – die erste Partie findet kommende Woche in der Nacht auf Mittwoch statt – treffen die Hurricanes auf die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Goalie Akira Schmid. Dieser ist in den Playoffs bisher nicht zum Einsatz gekommen. Dennoch kann er nach David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit zum vierten Schweizer Stanley-Cup-Sieger werden.