Lian Bichsel ist in der NHL bei den Dallas Stars ein Start nach Mass gelungen. Auf diesen Moment hat das Verteidiger-Talent fokussiert hingearbeitet. Der 20-Jährige ist erst der dritte Schweizer, der gleich im ersten NHL-Spiel ein Tor geschossen hat.

Lian Bichsel beeindruckt bei Mega-Debüt in der NHL

1/10 Lian Bichsel (l.) feierte seine NHL-Premiere. Der Verteidiger wurde erst am Vortag des Heimspiels gegen Nashville von der AHL in die NHL berufen. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Lian Bichsel hinterlässt erste Duftmarke in der NHL mit Tor

Schweizer Verteidiger beeindruckt mit Checks und Eiszeit bei NHL-Debüt

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Lian Bichsel hat eine erste Duftmarke auf NHL-Eis hinterlassen – und was für eine. Der junge Schweizer gehört nach der 1:4-Niederlage seiner Dallas Stars gegen Roman Josis Nashville Predators zu den drei Stars des Spiels. Weil er beeindruckt: mit 15:46 Minuten Eiszeit in 21 Shifts, mit den meisten Checks (5) aller Spieler beider Mannschaften – und mit dem ersten NHL-Tor seiner Karriere. Der Verteidiger hat die Türe zu seinem grossen Traum kräftig aufgestossen, dem er in den letzten Jahren alles untergeordnet hat.

0:35 Bei seinem NHL-Debüt: Lian Bichsel trifft gegen Josis Predators

Bichsel ist seinen Weg dank seiner starken Persönlichkeit unbeirrt gegangen, hat als 17-Jähriger ein Engagement in Schweden (Leksand) der Schweiz (Biel) vorgezogen. Und statt sich letzte Saison im AHL-Farmteam durchzuschlagen, zieht der Erstrundendraft (2022 von Dallas) die Klausel im Vertrag, die ihm im ersten Vertragsjahr eine Rückkehr nach Europa erlaubt. Der 20-Jährige wechselt im Dezember 2023 zum SHL-Klub Rögle im südschwedischen Ängelholm, weil er überzeugt ist, dort eher die nächsten Schritte Richtung NHL-Tauglichkeit machen zu können.

«Es ist ein Kindheitstraum von mir»

Der 1,96-m-Brocken hat rückblickend für seine Weiterentwicklung den richtigen Entscheid gefällt – obwohl das beim Verband nicht alle goutiert haben. Weil Bichsel zweimal für eine U20-WM absagt, wird er von der Nati-Führung aus der Nationalmannschaft verbannt. Bis und mit der Heim-WM 2026 darf das grosse Abwehrtalent nicht für die Schweiz auflaufen, (noch) ohne Gnade. Sein NHL-Debüt wird Bichsels Enttäuschung darüber in den Schatten stellen.

Die jüngsten Schweizer NHL-Torschützen Nino Niederreiter 18 Jahre, 35 Tage

Nico Hischier 18 Jahre, 288 Tage

Sven Bärtschi 19 Jahre, 158 Tage

Kevin Fiala 19 Jahre, 176 Tage

Mirco Müller 19 Jahre, 223 Tage

Denis Malgin 19 Jahre, 288 Tage

Timo Meier 20 Jahre, 69 Tage

Lian Bichsel, 20 Jahre, 208 Tage

Erst am Vortag des Heimspiels gegen Nashville wird die Zukunftshoffnung aus der AHL in die NHL berufen, er rückt für den verletzten Matt Dumba nach. Bichsels erste Reaktion auf NHL.com: «Darauf habe ich mich viele Jahre gefreut. Es ist ein Kindheitstraum von mir. Meine Eltern werden leider nicht hier sein. Es war zu kurzfristig, um herzufliegen. Sie werden mit Sicherheit stolz sein und von zu Hause aus zusehen.»

Zahlreiche Schweizer Stars hinter sich

Wie für einen Rookie bei seiner Premiere so üblich, wird Bichsel zuerst allein fürs Warm-up aufs Eis geschickt. Bewusst ohne Helm? Der Youngster grinst im Interview nach dem Match und sagt: «Ja, bewusst, ich habe eine neue Frisur, die wollte ich zeigen.» Er gesteht aber auch, dass er trotz der kurzfristigen Nomination nervös gewesen sei. Dass er im Team auf ehemalige Mitspieler aus der letzten Saison bei Texas gestossen ist, sei hilfreich gewesen. «Unterstützt haben mich aber alle Teamkollegen. Sie sprachen viel mit mir. Es war eine grossartige Erfahrung.»

Anzahl Spiele bis zum 1. NHL-Tor Sven Andrighetto (S, Montreal Canadiens, 2014) 1

Timo Meier (S, San Jose Sharks, 2016) 1

Lian Bichsel (V, Dallas Stars, 2024) 1

Reto von Arx (S, Chicago Blackhawks, 2000) 2

Sven Bärtschi (S, Calgary Flames, 2012) 2

Nino Niederreiter (S, New York Islanders, 2010) 3

Damien Brunner (S, Detroit Red Wings, 2013) 3

Kevin Fiala (S, Nashville Predators, 2016) 3

Philipp Kurashev (S, Chicago Blackhawks, 2021) 3

Janis Jérôme Moser (V, Arizona Coyotes, 2021) 3

Yannick Weber (V, Montreal Canadiens, 2009) 5

Raphael Diaz (V, Montreal Canadiens, 2011) 5

Simon Moser (S, Nashville Predators, 2014) 5

Pius Suter (S, Chicago Blackhawks, 2021) 6

Grégory Hofmann (S, Columbus Bluejackets, 2021) 6

Patrick Fischer (S, Phoenix Coyotes, 2006) 7

Nico Hischier (S, New Jersey Devils, 2017) 7

Roman Josi (V, Nashville Predators, 2011) 8

Mirco Müller (V, San Jose Sharks, 2014) 9

Gaëtan Haas (S, Edmonton Oilers, 2019) 9

Denis Malgin (S, Florida Panthers, 2016) 10

Tim Berni (V, Columbus Bluejackets, 2023) 17

Mark Streit (V, Montreal Canadiens, 2006) 26

Jonas Siegenthaler (V, Washington Capitals, 2019) 48

Dean Kukan (V, Columbus Bluejackets, 2019) 53

Bichsel hat seine Bewerbung für einen Platz im NHL-Team deponiert. «Ich kann aber noch viel lernen.» Das Spiel sei so schnell, man müsse in jeder Sekunde von jedem Einsatz fokussiert sein. Trotzdem ist ihm als erst drittem Schweizer bereits beim ersten Auftritt ein Tor gelungen (siehe Box). «Das ist hoffentlich das Erste von noch vielen.» Dass er Ziele erreichen kann, hat Bichsel bereits bewiesen.