Den Carolina Hurricanes fehlt noch ein Sieg, um in den Playoff-Halbfinal einzuziehen. In Philadelphia fahren die Hurricanes den siebten Vollerfolg in Serie ein.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die Carolina Hurricanes setzen ihren guten Lauf fort und gewinnen gegen die Philadelphia Flyers auch Spiel 3. Damit bauen sie ihre Sieges-Serie auf sieben aus und brauchen nur noch einen Erfolg, um in den Eastern-Conference-Final einzuziehen. Im Heimspiel am Samstagabend kann die Halbfinal-Quali perfekt gemacht werden.

In Spiel drei lässt das Team um den im Berner Seeland aufgewachsenen Nikolaj Ehlers nicht viel anbrennen. Staal bringt die Gäste im ersten Drittel in Führung, Zegras gleicht für die Flyers zu Beginn des Mitteldrittels aus. Ehe es in die zweite Drittelpause geht, bringt Chatfield die Hurricanes wieder auf die Siegesstrasse.

Von dieser lassen sie sich im Schlussabschnitt auch nicht mehr abbringen. Swetschnikow und Ehlers, Sohn des ehemaligen Biel- und SCB-Trainer Heinz, sorgen für die Tore drei und vier.

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