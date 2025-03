1/2 Foto: RIO GIANCARLO

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Vancouver Canucks halten in der NHL ihre Erfolgsserie gegen die Chicago Blackhawks mit einem 6:2 aufrecht. Pius Suter trägt zum Sieg ein Tor und einen Assist bei.

Die Canucks bezwingen einen ihrer Lieblingsgegner einmal mehr. Der klare Sieg in der heimischen Arena ist der zehnte Erfolg am Stück gegen die in der aktuellen Meisterschaft nach Punkten zweitschlechteste Mannschaft.

Auch Fiala und Moser siegen

Suter ist in der Nacht auf Sonntag vorerst an der Vorentscheidung beteiligt. Der Zürcher ist einer der Vorbereiter des 3:0, das der Amerikaner Conor Garland nach acht Minuten im zweiten Drittel erzielte. Mit seinem 18. Tor in der laufenden Saison sorgt Suter Mitte des dritten Abschnitts für den Schlusspunkt. Bereits im letzten Spiel hatte Suter getroffen. Gegen die Calgary Flames erzielte er am Donnerstag die 1:0-Führung. Die Blackhawks traten erneut ohne den verletzten Philipp Kuraschew an.

Zu den Gewinnern gehören auch Kevin Fiala und Janis Moser. Die Los Angeles Kings mit Fiala halten ihr Hoch gegen Nashville bei. Das 1:0 nach Verlängerung gegen die Predators, bei denen der verletzte Roman Josi erneut fehlte, ist der fünfte Sieg hintereinander. Die Tampa Bay Lightning mit Moser beenden mit dem 6:2 bei den Boston Bruins eine Niederlagen-Serie. Das Team aus Florida hatte die letzten drei Partien verloren.