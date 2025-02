1/5 Star-Power: Die Kanadier Connor McDavid, Sam Reinhart, Sidney Crosby, Cale Makar and Nathan MacKinnon besprechen das Powerplay. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick 4-Länder-Turnier mit NHL-Stars: Kanada, USA, Schweden und Finnland treten an

Schweiz nicht dabei aufgrund begrenzter NHL-Spieler-Anzahl trotz Weltranglisten-Position vier

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Was ist das 4 Nations Face-off?

Es ist ein 4-Länder-Turnier, das in der Nacht auf Donnerstag beginnt. Es wird von der NHL und der Spielergewerkschaft NHLPA organisiert. Dabei treffen Kanada, die USA, Schweden und Finnland aufeinander. Es ist seit 2016 das erste internationale Turnier, für das die NHL pausiert (12 Tage). Damals spielten acht Mannschaften beim World Cup of Hockey in Toronto. Mit dabei waren auch Russland, Tschechien, das Team North America mit Jungstars sowie das sonderbare, zusammengewürfelte Team Europe, das unter Ex-Nati-Coach Ralph Krueger mit den Schweizern Roman Josi, Mark Streit, Nino Niederreiter und Luca Sbisa den Final erreichte.

Der Spielplan des 4 Nations Face-off Donnerstag, 13. Februar, in Montréal Kanada – Schweden, 2.00 Uhr Freitag, 14. Februar, in Montréal USA – Finnland, 2.00 Uhr Samstag, 15. Februar, in Montréal Finnland – Schweden, 19.00 Uhr Sonntag, 16. Februar, in Montréal USA – Kanada, 2.00 Uhr Montag, 17. Februar, in Boston Kanada – Finnland, 19.00 Uhr Dienstag, 18. Februar, in Boston Schweden – USA, 2.00 Uhr Freitag, 21. Februar, in Boston Final, 2.00 Uhr

Warum ist die Schweiz nicht dabei?

Das Turnier ist für NHL-Spieler reserviert. Somit kam die Schweiz nicht infrage. Schliesslich kamen in dieser Saison nur elf Schweizer in der besten Liga zum Einsatz. Da hilft es auch nicht, dass die Schweiz als Vize-Weltmeister die Nummer 4 der IIHF-Weltrangliste ist. Auch Weltmeister Tschechien (29), der Slowakei oder Deutschland (beide 7) fehlt das Reservoir an NHL-Spielern. Derweil haben die vier Teilnehmer die Qual der Wahl. Kanada hat 386, die USA 279, Schweden 93 und Finnland 51 NHL-Spieler. Da auch Russland (59 NHL-Spieler) wegen des Krieges in der Ukraine nicht teilnehmen darf, fehlen mit Leon Draisaitl (De, 2.), Nikita Kutscherow (Russ, 3.) und David Pastrnak (Tsch, 9.) drei Spieler der Top 10 der NHL-Skorerliste. Von «best-on-best» kann also nur bedingt die Rede sein. Darauf muss man noch ein Jahr warten, bis in Mailand erstmals seit 2014 wieder NHL-Stars bei Olympia dabei sind – wenn auch da ohne die Russen.

Wie ist der Modus?

Die vier Teams spielen erst in einer Round Robin einmal gegeneinander. Darauf bestreiten die beiden Erstklassierten den Final. Somit ist der Spuk nach sieben Spielen wieder vorbei.

Wer ist der Favorit?

Nicht die beiden skandinavischen Teams, zumal die Schweden zwar über eine hochkarätige Defensive verfügen, aber auf den verletzten Goalie Jakob Markström (New Jersey) verzichten muss. Auch die USA hat mit Star-Verteidiger Quinn Hughes (Vancouver) eine schwerwiegende Absenz zu verkraften, weshalb Kanada als Favorit ins Turnier geht. Im ersten Powerplay läuft mit Cale Makar, Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon und Sam Reinhart die Crème de la Crème der NHL auf. Die Kanadier gewannen auch die letzten Turniere mit NHL-Stars 2010 in Vancouver, 2014 in Sotschi und 2016 beim World Cup of Hockey.

Das Kader von Kanada Goalies: Jordan Binnington (St. Louis Blues), Adin Hill (Vegas Golden Knights), Sam Montembeault (Montreal Canadiens). Verteidiger: Drew Doughty (Los Angeles Kings), Cale Makar, Devon Toews (beide Colorado Avalanche), Josh Morrissey (Winnipeg Jets), Colton Parayko (St. Louis Blues), Shea Theodore (Vegas Golden Knights), Travis Sanheim (Philadelphia Flyers). Stürmer: Sam Bennett, Sam Reinhart (beide Florida Panthers), Anthony Cirelli, Brandon Hagel, Brayden Point (alle Tampa Bay Lightning), Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins), Seth Jarvis (Carolina Hurricanes), Travis Konecny (Philadelphia Flyers), Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche), Brad Marchand (Boston Bruins), Mitch Marner (Toronto Maple Leafs), Connor McDavid (Edmonton Oilers), Mark Stone (Vegas Golden Knights). Coach: Jon Cooper (Tampa Bay Lightning).

Das Kader der USA Goalies: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins). Verteidiger: Brock Faber (Minnesota Wild), Adam Fox (New York Rangers), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jake Sanderson (Ottawa Senators), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets). Stürmer: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Jack Hughes (New Jersey Devils), Chris Kreider, J.T. Miller, Vincent Trocheck (alle New York Rangers), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), Brock Nelson (New York Islanders), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers). Coach: Mike Sullivan (Pittsburgh Penguins).

Das Kader von Schweden Goalies: Samuel Ersson (Philadelphia Flyers), Filip Gustavsson (Minnesota Wild), Linus Ullmark (Ottawa Senators). Verteidiger: Rasmus Andersson (Calgary Flames), Jonas Brodin (Minnesota Wild), Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres), Mattias Ekholm (Edmonton Oilers), Gustav Forsling (Florida Panthers), Victor Hedman (Tampa Bay Lightning), Erik Karlsson (Pittsburgh Penguins). Stürmer: Viktor Arvidsson (Edmonton Oilers), Jesper Bratt (New Jersey Devils), Leo Carlsson (Anaheim Ducks), Joel Eriksson Ek (Minnesota Wild), Filip Forsberg (Nashville Predators), Adrian Kempe (Los Angeles Kings), Elias Lindholm (Boston Bruins), William Nylander (Toronto Maple Leafs), Gustav Nyquist (Nashville Predators), Elias Pettersson (Vancouver Canucks), Rickard Rakell (Pittsburgh Penguins), Lucas Raymond (Detroit Red Wings), Mike Zibanejad (New York Rangers). Coach: Sam Hallam.

Das Kader von Finnland Goalies: Kevin Lankinen (Vancouver Canucks), Ukko-Pekka Luukkonen (Buffalo Sabres), Juuse Saros (Nashville Predators). Verteidiger: Esa Lindell (Dallas Stars), Henri Jokiharju (Buffalo Sabres), Niko Mikkola (Florida Panthers), Olli Määttä, Juuso Välimäki (Utah Hockey Club), Nikolas Matinpalo (Ottawa Senators), Urho Vaakanainen (New York Rangers). Stürmer: Sebastian Aho, Mikko Rantanen (beide Carolina Hurricanes), Joel Armia, Patrik Laine (beide Montreal Canadiens), Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen (alle Florida Panthers), Mikael Granlund, Roope Hintz (beide Dallas Stars), Erik Haula (New Jersey Devils), Kaapo Kakko (Seattle Kraken), Artturi Lehkonen (Colorado Avalanche), Teuvo Teräväinen (Chicago Blackhawks). Coach: Antti Pennanen.

Wo wird gespielt?

Die ersten vier Partien gehen im Centre Bell in Montréal über die Bühne. Darauf geht es dann in den USA im TD Garden in Boston weiter, wo auch der Final stattfindet.

Wo kann man das Turnier am TV sehen?

In der Schweiz überträgt der Bezahlsender Sky alle Spiele live – teilweise nur mit englischem Kommentar. Für jene, welche die Nacht nicht zum Tag machen wollen, sich das hochklassige Hockey aber nicht entgehen lassen wollen, sind die zwei Spiele, die um 19 Uhr MEZ beginnen, interessant: Am Samstag trifft Finnland auf Schweden und am Montag auf Kanada.