Die Schweizer Eishockey-Frauen verloren ihr zweites Spiel beim Dreiländerturnier in Liberec gegen Gastgeber Tschechien mit 2:4. Es war die zehnte Niederlage in Folge in der Euro Hockey Tour.

Alina Müllers (r.) Führungstreffer reichte der Frauen-Nati nicht für einen Sieg. (Archivbild) Foto: Andy Mueller/freshfocus

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Eishockey-Nationalteam der Frauen verlor auch das zweite Spiel am Dreiländerturnier in Liberec. Die Schweizerinnen unterlagen den tschechischen Gastgeberinnen mit 2:4. Alina Müller, die Legionärin aus Boston, brachte die Schweiz im zweiten Abschnitt in Führung. Im Finish gelang Elena Gaberell der zweite Treffer.

Die Schweizerinnen kassierten in der Euro Hockey Tour der Frauen die zehnte Niederlage hintereinander. An der WM in zwei Monaten in Ceske Budejovice trifft das Team von Nationaltrainer Colin Muller zum Auftakt wieder auf Tschechien.