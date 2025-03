Fialas Kings kommen unter die Räder

Kein Schweizer Abend in der NHL. Weder Kevin Fiala noch Janis Moser verlassen das Eis als Sieger. Und Philipp Kurashev kann wegen einer Verletzung gar nicht erst mittun.

In der Nacht auf Dienstag setzt es für die im Einsatz stehenden Schweizer Niederlagen ab. Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala verlieren zum vierten Mal in Serie, für Janis Moser und Tampa Bay reisst eine Siegesserie.

Für die Kings ist das 1:5 bei den Blackhawks bereits die vierte Niederlage in Serie. Die Gäste vermögen die Partie lediglich im ersten Drittel ausgeglichen zu gestalten. Danach übernimmt das Heimteam das Zepter und zieht mit je zwei Treffern pro Drittel davon. Fiala, der vor zwei Tagen seinen 200. Karrieretreffer in der Regular Season feierte, bleibt ohne Skorerpunkt und weist am Ende der Partie eine Minus-2-Bilanz aus. Philipp Kurashev fehlt bei den Blackhawks aufgrund einer Handverletzung.

Trotz des schlechten Laufs befinden sich die Kings nach wie vor auf Playoff-Kurs. Für Chicago hingegen dürften die Playoff-Plätze trotz des zweiten Sieges in Serie ausser Reichweite sein.

Moser auf Playoff-Kurs

Auf gutem Weg Richtung Playoffs sind die Tampa Bay Lightning. Die Franchise mit dem Schweizer Janis Moser liegt in der Eastern Conference auf Platz 4. Daran ändert auch die 1:2-Niederlage gegen die Florida Panthers nichts – die erste nach zuvor acht Siegen am Stück. Der Finne Aleksander Barkov ist mit zwei Toren im Mitteldrittel der Matchwinner für den Meister. Beim zweiten Treffer der Gastgeber sitzt Moser auf der Strafbank.

